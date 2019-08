Estados Unidos: Walmart prohibió publicitar videojuegos violentos, pero no vender armas

A consecuencia del terrible tiroteo en un supermercado Walmart en la ciudad de El Paso en Texas, la empresa decidió retirar de sus tiendas títulos, carteles e incluso demostraciones de videojuegos que mostraran violencia.

Aquello fue informado -según reportan medios como Vice- a través de un memo desde los cuarteles corporativos de Walmart. En Twitter circula la imagen de dicho memo. El documento solicita "retirar de las tiendas cualquier signo que contenga imágenes violentas o comportamiento agresivo".

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf

— Kenneth Shepard (@shepardcdr) August 7, 2019