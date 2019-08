Cuidado: este virus graba todo lo que haces cuando miras porno

Mirar porno tal vez es una de las actividades más ancestrales que se realizan en internet. Pero la tecnología ha avanzado a tal grado que esto se ha convertido cada vez en una actividad menos privada. Y ahora con el surgimiento del malware Varenyky se ha vuelto algo realmente peligroso para la privacidad de los consumidores de este contenido.

La popular firma de seguridad ESET, famosa por el antivirus con el mismo nombre, ha lanzado un alarmante comunicado; en donde detalla cómo opera este malware troyano. Que puede grabar todo lo que sucede en la pantalla mientra el usuario navega por sitios para adultos.

El programa malicioso habría sido descubierto desde mayo de este año; y se distribuye a través de correos electrónicos no deseados. Teniendo su mayor foco de distribución en varias entidades de Francia.

A spike in ESET’s telemetry led our researchers to discover #Varenyky, a #spambot able to spy on victims’ screens while they watch sexual content, enabling very real #sextortion campaigns. @welivesecurity @ESETresearch https://t.co/W8WQ79oazg pic.twitter.com/gU0S4g8WCO

— ESET (@ESET) August 8, 2019