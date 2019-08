Un video en Twitter muestra el derretimiento de un glaciar en vivo

En Twitter está circulando un video que muestra algo extremadamente preocupante. Son imágenes de un glaciar que se está derritiendo en tiempo real, dejando un río de agua helada que demuestra las consecuencias del calentamiento global.

El video en cuestión lo publicó la periodista Laurie Garrett en su cuenta oficial de Twitter. En donde nos muestra al pueblo de Kangerlussuaq de Groelandia. Lugar en donde la temperatura aumentó como nunca antes.

El video que vemos a continuación, nos hace preguntarnos qué es lo que pasará con el planeta en unos cuántos años más. Ya que toda el agua resultante del derretimiento de este glaciar, se fue directo al mar.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) August 1, 2019