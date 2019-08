Video: el Starhopper de SpaceX despega 150 metros sobre la tierra

Buenas noticias para los seguidores de SpaceX. Parece que por fin han quedado detrás los días en los que temíamos que su experimental cohete Starhopper explotase en llamas.

La nave tuvo un inicio complicado con algunos intentos muy fallidos y candentes. Pero ahora parece que Elon Musk y compañía por fin han podido conectar una buena racha en donde sus creaciones hacen aquello para lo que fueron diseñadas.

Como muestra aquí tenemos este nuevo video, liberado por la propia compañía a través de su canal oficial de YouTube. Ahí, podemos ver como el Starhopper de SpaceX realiza un despegue exitoso; en donde se eleva 150 metros antes de caer en su zona designada sin incidentes.

Prácticamente el Starhopper pasó casi un minuto completo en vuelo, con el motor Raptor haciendo gala de toda su potencia.

La región de Boca Chica en Texas fue la elegida para realizar este vuelo histórico que ha sido documentado igual en redes sociales. En donde varios fotógrafos invitados a presenciar el despegue han compartidos sus propias imágenes del evento.

It did the damn thing. Water towers CAN fly! 🚀 4K replay video coming shortly!

settings ⚙️/hi-res downloads⬇️/prints🖼 : https://t.co/NZJYvH43tZ pic.twitter.com/K7EjY5NUAS

— 📸Trevor Mahlmann (@TrevorMahlmann) August 27, 2019