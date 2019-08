Publican video que muestra lo increíble que es arrancar un reactor nuclear

Un increíble video muestra lo magnífico que es ver funcionar un reactor nuclear cuando es este se pone en funcionamiento.

Aunque parezca parte de una película de ciencia ficción, lo que podemos ver en el video es el conocido método llamado como el propio científico quién lo explicó hace ya varias décadas atrás, hablamos de la radiación de Cherenkov.

El video fue publicado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica a través de su cuenta de Twitter y podemos ver directamente como las partículas más rápidas que los fotones de la luz interactuan para dar vida a este tipo de energía.

Según señala la propia teoría de la relatividad de Einstein, nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío, pero existen ciertos medios, como el agua por ejemplo, en los cuales la velocidad de las partículas de fotón puede verse reducida en torno a un 40%.

Luego, la misma radiación Gamma logra acelerar los electrones, provocando que estos lleguen a un punto en el cual pueden moverse más rápido que la luz, lo que genera el brillo azul que podemos ver en el video cuando estos son puestos en marcha sumergidos en agua.

It’s not every day that you see a research #nuclear reactor pulse! pic.twitter.com/rNxhug931i

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 18, 2019