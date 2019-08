La última toma de Star Wars: The Rise of Skywalker te volará la cabeza, según JJ Abrams y Kevin Smith

Kevin Smith visitó el set del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Y habla de todo lo que vio y lo que le dijo el director JJ Abrams.

JJ Abrams tiene una misión titánica: borrar el extraño sabor de boca que dejó entre los fans el Episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi. Todo apunta a que muestra determinado a lograrlo con The Rise of Skywalker, pero incluso iría más allá, con su toma final que cerrará la saga de nueve películas.

Kevin Smith, el director de culto, que también es uno de los nerds más entusiastas sobre la Tierra; tuvo oportunidad de visitar el set del Episodio IX, y no tuvo reparos en compartir su experiencia con los colegas de IGN.

En donde relata que acudió justo cuando estaban haciendo lo que sería la toma final de la película; y al parecer le volará la cabeza a todo el mundo:

[Los miembros de filmación] me dijeron: "Tienes que ver esto. Cuando lo veas, te derretirá la mente". Pensé, "¿De qué se trata?" Y me dijeron: "Pregúntale a JJ". JJ me dijo: "No", dije "¿Por qué?", Y él me dijo: "Es la última toma de la película". Pensé, bueno, ahora realmente quiero verla, y él dijo: "No Quiero echarte a perder las sorpresa. Querrás estar en una sala de cine cuando veas esto por primera vez, confía en mí".

Quedan cuatro meses para el estreno del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. La cinta se encuentra aún en su proceso de post-producción. Así que incluso existe la posibilidad remota de que esa toma no acabe en el corte final de la cinta.

Pero las expectativas, al igual que la fe en esta franquicia, poco a poco se van recuperando.