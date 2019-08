México: Llegó a la CDMX 'Jump', el nuevo servicio de Uber y así funcionará

El ya famoso servicio de bicicletas de Uber por fin llegó a la Ciudad de México. Así es como funciona: forma de pago y área de disponibilidad.

El servicio Jump de Uber finalmente ha llegado a la Ciudad de México, siendo así la primera ciudad en toda América Latina en recibirlo; aunque seguramente no será la última. Teóricamente, además de las bicicletas, también llegaría el servicio de scooters eléctricos, aunque no pudo ser: no es fácil conseguir esos permisos por parte del gobierno.

Así puedes usar el nuevo servicio que estará disponible en el área Roma-Condesa-Juárez.

¿Cómo se usa el nuevo Jump de Uber?

Si has usado otro servicio similar, entonces ya tienes casi toda la teoría y parte de la práctica. Para poder rentar estas bicicletas necesitas la app de Uber, así como una cuenta en la misma. Puedes usar la misma de siempre, esa con la que ya pides viajes en automóvil o comida a domicilio.

A través de la app de Uber, los usuarios deberán seleccionar la opción de “Viaje” en la parte superior de la pantalla y posteriormente la opción “Bicicleta”. Después, la app identificará la bicicleta más cercana al usuario y podrán reservarla. Una vez apartada la bicicleta, los usuarios tendrán hasta 10 minutos para acercarse al punto de recogida, escanear el código QR de la unidad e iniciar su viaje. Al concluir su traslado, los usuarios deberán dejar la bicicleta evitando bloquear banquetas o rampas de accesibilidad.

Jump tendrá a disposición de los usuarios 1,900 bicicletas. El costo será de 10 pesos por desbloquear la bici y tres pesos por cada minuto de uso: 180 pesos la hora.