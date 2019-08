Ironía: Atacan el Twitter del creador de Twitter y lanzan mensajes racistas

Imagina la ironía en que alguien atacara la cFacebook de Mar Zuckerberg y posteara mensajes racistas. Bueno, pues así pasó con Jack Dorsey, el fundador de Twitter: alguien tomó el control de su perfil.

Entre los mensajes que se vieron estaba uno abiertamente racista contra la gente de color, además de la promesa de liberar la contraseña si lo hacían trendi topic.

Lo peor de todo es que la mismísima red social tardó alrededor de 20 largos minutos en darse cuenta/poder borrar estos polémicos tweets. Mega fail.

No se sabe todavía a ciencia cierta qué pasó, pero oficialmente se reconoció que la cuenta había sido "comprometida".

El periodista James O'Malley escribió en su cuenta que esto se debió no en sí al hackeo de la cuenta en la plataforma, sino a un servicio alterno llamado CloudHopper que Dorsey adquirió y jamás canceló. Dicha plataforma está basada en mensajes de texto, y aparentemente de ahí venían los tweets.

.@jack’s hacked tweets are being posted from an app called Cloudhopper, which is apparently an app Twitter acquired previously that had something to do with SMS. So his account appears not breached – but rather Jack’s account is still hooked up to an old service that got hacked. pic.twitter.com/V3U5rJXrDP

— James O'Malley (@Psythor) August 30, 2019