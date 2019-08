Alguien puso un tributo funerario para Spider-Man en la D23 Expo de Disney

Marvel Studios y Disney tuvieron uno de sus episodios más complicados la semana pasada cuando se anunció de manera abrupta que habrían roto su acuerdo comercial para usar el conjunto a Spider-Man.

Esto significa que el trepamuros volvería básicamente a la misma dinámica que tenía en los días de Andrew Garfield. A la par que se vería necesariamente exiliado de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Este detonó la negación, frustración, ira y depresión de muchos fans. Quienes tardaron un rato en aceptar la triste realidad.

Pero las manifestaciones de afecto comenzaron a mostrarse de manera inesperada en la propia D23 Expo. Cuando alguien puso en las inmediaciones del auditorio del evento una fotografía de Spider-Man con un ramo de flores.

SOMEONE LEFT A SPIDER-MAN MEMORIAL OUTSIDE OF D23 IM YELLING pic.twitter.com/kgXYHFg6aL

— vee ⎊ 𖤍 // fan acc (@valsreactor) August 23, 2019