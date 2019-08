Feliz día de Tool: tras años de resistencia, la banda llega hoy a las plataformas de streaming

El catálogo completo de Tool está disponible en Spotify y Apple Music.

El día que muchos venimos esperando desde mayo, finalmente llegó. Tool, una de las bandas más grandes del rock mundial, llegó hoy a las plataformas de streaming musical.

This Friday, Aug 2nd, the Tool catalog goes up on all digital and streaming formats. High five. #tool2019 pic.twitter.com/VkxHhv765x — TOOL effing TOOL (@Tool) July 29, 2019

El grupo de Maynard James Keenan se había resistido por años -como muchos otros- a entrar a Spotify y Apple Music. Ahora, Tool se une al grupo de las bandas rockeras que resistieron hasta el último momento y terminaron cediendo: The Beatles, King Crimson y Led Zeppelin, entre otros.

Los rumores nacieron en mayo, cuando los servicios arriba mencionados crearon "perfiles" de Tool en sus servicios. Dichos perfiles no tenían música, pero sí una descripción y fotos de la banda. Los rumores se dispararon, y sólo fueron confirmados este 29 de julio, con el post oficial de la banda al respecto en redes.

La demora parece ser una resistencia de los integrantes a escuchar su música en streaming. Consultado al respecto en enero de este año, el frontman Maynard James Keenan dijo que los fans "le están gritando al 'tool' equivocado". Esto da a entender que no fue su responsabilidad.

Squawking at the wrong tool — Maynard J Keenan (@mjkeenan) January 13, 2019

Los memes de Tool

Respecto a la llegada de la discografía de la banda, los memes no se hicieron esperar.

– Por qué tal elegante Homero?

– Hoy suben la discografía de #Tool a Spotify, muchacho pic.twitter.com/ZzUHVEIQ9i — Ferdinand (yeah, like the band) (@Feed_Lennon) August 2, 2019

Me when Tool puts their music on Spotify pic.twitter.com/D53BoEeXol — horrific goblin (@snacboye) August 2, 2019

"Fear Inoculum"

Esta noticia cae de cajón para los fans de la banda, que están a la espera de su próximo álbum, "Fear Inoculum". Este disco será el primero en 13 años para la banda: su último lanzamiento, 10.000 Days, es del año 2006.

La nueva placa llegará el 30 de agosto de este año, y aparentemente también estará en las plataformas de streaming.

Ahora, y como venimos pidiendo por años, sólo falta que la banda venga a Chile.

