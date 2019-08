Urgente: Revelan título que tendrá nueva película de James Bond

Luego de varios meses de espera los fanáticos de la saga ya podrán saber el nuevo nombre de esta esperada nueva película de la saga 007.

Luego de un largo tiempo de espera finalmente sabemos el nombre que tendrá la nueva película de James Bond, nueva versión de la franquicia que se estrenará en forma mundial el 8 de abril del año 2020.

Finalmente los fanáticos de la saga pueden saber como se llamará esta nueva película gracias a que en canal de YouTube oficial de la saga se lanzó un video de 30 segundos en el cual ser reveló el título de Bond 25, la que se llamará oficialmente como "No Time to Die".

Recordemos que la actual saga esta protagonizada por el actor Daniel Craig y ahora los fanáticos podrán estar más tranquilos luego de la larga espera de varios meses para saber finalmente que nombre iba a tener esta nueva y esperada versión de la película del Agente 007.

Nueva película de James Bond

"No time to Die" será la quinta película protagonizada por el actor Daniel Craig, quien ha actuado ya en las varias versiones de la saga: Casino Royale de 2006, Quantim of Solace de 2008, Skyfall de 2012 y Specter de 2015.

Luego de una pausa que duró más de 5 años, finalmente los fans de la saga tendrán finalmente una nueva versión del popular agente secreto. Recordemos que Craig anunció que esta película será la última que protagonizará, ya que el mismo aseguró que optará por retirarse finalmente de la franquicia luego del estreno de No time to Die.

Durante este tiempo existieron varias filtraciones que se encargaban de anunciar diversos nombres para la saga, pero ninguno estaba cercano a como realmente se iba a llamar esta nueva entrega. Recordemos que la película se encuentra actualmente en producción en la ciudad de Londres, luego de concluir hace bastante poco una parte del rodaje el cual se realizó nada menos que en Jamaica.

En ese país el actor Daniel Craig sufrió una fuerte lesión en el tobillo por la cual tuvo que ser operado antes de poder continuar grabando la película. Recordemos que esta nueva entrega de la saga se estrenará el próximo 8 de abril del año 2020 a través de los diversos cines del mundo.