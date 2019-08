The Seven Deadly Sins estrena tráiler para su nueva temporada

El famoso anime The Seven Deadly Sins estrena un nuevo tráiler para su nueva temporada, la cual se estrenará con un evento especial en Japón.

Uno de los animes más populares en Netflix es sin duda alguna The Seven Deadly Sins. Tanto es así que ya se encuentra por estrenar su nueva temporada en la plataforma de streaming.

Y como no podía faltar, ya tenemos el trailer de la nueva temporada disponible.

Los pecados están de vuelta

Por medio de un video que dura apenas un minuto, se deja ver mucho de lo que vendrá en la nueva temporada. La cual llevará por nombre The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Y al tráiler lo acompaña una canción de UBERworld llamada “ROB THE FRONTIER” la cual suena espectacular.

La nueva temporada será producida por Studio Deen, lo cual deja de lado al anterior estudio, A-1 Pictures. Además, será dirigida por Susumu Nishizawa, quien ha trabajando previamente con este anime. Pero su curriculum no se queda simplemente en dirigir The Seven Deadly Sins. Sino que ha trabajado en incontables animaciones a lo largo de toda la historia del anime e incluso de los videojuegos.

En cuanto al cast, se confirma el regreso de todos los actores de voz, los cuales incluyen a:

Ban – Tatsuhisa Suzuki

Diane – Aoi Yuki

Elizabeth – Sora Amamiya

Escanor – Tomokazu Sugita

Gowther – Yuuhei Takagi

Hawk – Misaki Kuno

King – Jun Fukuyama

Meliodas – Yuuki Kaji

Merlin – Maaya Sakamoto

Recuerda que esta temporada se estrenará en Octubre y podrás verla por Netflix. Aunque en Japón se transmitirán los primeros episodios de esta nueva temporada el 22 de Septiembre. Esto se llevará a cabo en un evento especial en donde los actores de voz estarán presentes.

Además, esta se transmitirá en el país del sol naciente por TV Tokyo. Y aunque no sabemos aún la fecha de estrena, se especula que sea alrededor de Otoño de este mismo año.

Para más noticias relacionadas a este y otros animes, te seguiremos informando.

Fuente: IGN Latinoamérica.