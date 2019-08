Por fin ha llegado: El tráiler de The Mandalorian está aquí

Lo esperábamos con ansias y llegó: ¡Ya vimos el primer tráiler de The Mandalorian! Aquí te lo presentamos. ¿Bueno o malo?

Durante el panel de Disney+, el estudio presentó el primer adelanto de The Mandalorian la esperada serie live-action de Jon Favreau, que se ubica en un momento en que el caos reinaba la galaxia, no te lo pierdas a continuación:

Bounty hunting is a complicated profession. @TheMandalorian, an original Star Wars series, starts streaming November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/CTpflCJSJe — Disney+ (@disneyplus) August 24, 2019

La serie llegará al servicio de streaming el día de su lanzamiento en Estados Unidos, el 12 de noviembre y el elenco está conformado por Pedro Pascal, Brendan Wayne, Jamal Antar, Bernard Bullen, Omin Abtahi, Gina Carano, Giancarlo Espsito y más.

Cómo será The Mandalorian

De acuerdo a Jon Favreau, The Mandalorian se ubicará en un momento en que la galaxia es un lugar sumamente peligroso y los mercenarios y pistoleros andaban libres por todos lados, son tiempos oscuros. También confirmó que este show lo podrán ver tanto los veteranos como los novatos de la franquicia.

El título constará de 8 capítulos y se ubicará entre Return of the Jedi y The Force Awakens, en el período que se conoce como la Era de la Rebelión.

Para Latinoamérica Disney Plus llegará en 2020 sin fecha específica definida.

Acá también te dejamos el póster de la serie que protagoniza el chileno Pedro Pascal y que se presentó este viernes 23.