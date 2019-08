The Legend of Zelda llega a Fortnite gracias a los fans

Un loco construyó un mapa completo inspirado en la saga de The Legend of Zelda dentro de Fortnite; y es tan espectacular como suena.

Cualquier pensaría que Fortnite ya no es tan popular como hace un año, pero la realidad es que la comunidad sigue bastante viva y alimentan el juego con contenido genial. Como este mapa de The Legend of Zelda.

El modo creativo del juego nos ha regalado algunos mapas espectaculares desarrollados por lo propios fans. Desde Lord of the Rings hasta escenarios de Counter-Strike: Global Offensive. Es posible encontrar de todo ahora ahí.

Así que sólo era cuestión de tiempo para que algún amante de Nintendo hiciera su contribución a esta amplia lista. Y acaba de suceder, gracias al youtuber Mustard Plays; quien acaba de regalarle al mundo un mega mapa para Fortnite inspirado en The Legend of Zelda.

Como sería obvio de esperar, buena parte de lo que vemos en el brutal video se encuentra basado en elementos que vimos en el juego de culto Ocarina of Time.

En este mega paquete los jugadores deben enfrentarse en 9 calabozos que les resultarán muy familiares. Para recoger piezas de la Trifuerza y así abrir la puerta al nivel final.

Obviamente los mapas se juegan como cualquier partida de Fortnite, pero incluye algunos emotivos guiños a elementos clásicos de la saga, incluyendo algunos rompecabezas.

Mustard Plays liberó en paralelo un video muy extenso, de más de 20 minutos, en donde muestra cada detalle del mapa inspirado en The Legend of Zelda.

Es admirable lo que logró y hay que verlo para creerlo. Pero también pueden jugarlo. El código para disfrutar este mapa es: 2326-3456-6999.