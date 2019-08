Televisa podría preparar refrito de Grey's Anatomy llamada Los Doctores

Parece que Televisa tendrá otro éxito en sus manos al preparar una nueva serie sobre doctores que será un refrito de Grey's Anatomy.

Televisa parece no tener filtro en cuanto a malas ideas, lo peor de todo, es que nadie los puede juzgar. El asunto es que entre peor suena una producción de Televisa, más ganas dan de verla por el puro morbo. A veces incluso para sacar memes que de otra manera no se habrían podido hacer.

Justo es por lo anterior que La Rosa de Guadalupe continúa fuerte incluso después de muchos años. Televisa lo sabe, el morbo y la pena ajena son su fuerte y no parece que les de pena en lo más mínimo. Sinceramente, si los números son buenos, la formula se seguirá repitiendo hasta la eternidad. Es por eso que, como parte de sus refritos, parece que pronto tendremos una nueva serie llamada “Los Doctores”.

Eso no suena nada bien

Esta serie que dio a conocer El Universal, parece que será un refrito de la exitosa serie “Grey’s Anatomy”. Pero claro, en un hospital mexicano y con actores como Livia Brito, Matías Novoa y/o Luis Roberto Guzmán. No me vean a mí, yo solo soy el heraldo de las malas noticias.

Además, parece que esta serie será dirigida por Benjamín Cann y será producida por José Alberto Castro.

En cuanto a lo que podemos esperar de esta serie no se dieron muchos detalles. No hay fecha de lanzamiento, no hay datos sobre locaciones o incluso un anuncio oficial. Pero según El Universal, la grabación comenzará por ahí de Septiembre de este mismo año. Así que seguramente no tardará mucho en ser anunciada de manera oficial.

Y como siempre pasa, y como logra hacerlo siempre Televisa, ya el puro morbo me está haciendo querer verla. Seguramente encontraremos grandes momentos de humor involuntario, diálogos poco naturales y muchas escenas raras de sexo.

En cuanto sepamos más del asunto se los haremos saber, esto es algo que nos interesa a todos.

Fuente: El Universal.