¿Quieres hacerte un tatuaje? Comprueba primero qué tal se te ve con la aplicación InkHunter

Inkhunter es una aplicación que te permite a través de realidad aumentada poner un tatuaje en tu piel antes de que lo pongas en tu piel para siempre.

¿Consideras hacerte un tatuaje? Seguro que lo que estás pensando (además del dinero) es si valdrá la pena poner un diseño que durará en tu piel para siempre. Principalmente es la duda de si te sentirás cómodo con él y si será un buen elemento estético en tu cuerpo.

Hasta ahora la gente tenía que ir a ciegas o solicitar un tatuaje no permanente. Afortunadamente esto no tiene que ser más así, pues existe una aplicación para tener una mayor seguridad antes de tomar una decisión com esa.

El nombre de la app se llama Inkhunter. Esta se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. Su función es mostrarte cómo se vería un tatuaje en cualquier parte de tu cuerpo. Esto lo logra utilizando realidad aumentada para mostrarte un posible diseño sobre tu piel.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo. Después de que te registras, verás todo un catálogo de tatuajes a tu elección. Si tocas alguno, se verá de más de cerca y aparecerá el botón de "Try".

No obstante, antes de hacer esto, necesitas hacer algo fuera de la aplicación. Lo que debes hacer es dibujarte una cara cuadrada "|_|" en el área donde quieres que vaya el tatuaje. Procura que sea con algún marcador otro elemento muy visible, pero procura que sea de color negro.

Hecho esto, puedes retomar el proceso y cuando oprimas "Try", verás como el tatuaje aparece en tu piel. La imagen la puedes guardar o compartir, pero también puedes cambiar el diseño en cualquier momento. Abajo te aparecerá toda una lista para probar otras opciones.

Si quieres es utilizar un diseño propio o sacado de internet, también es posible. Procura descargarlo en un PNG sin fondo y súbelo en la pestaña de "My Tattoos". Listo, ahora puedes ver qué tanto te luce ese diseño que deseabas tatuarte.