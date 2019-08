Suspenden sistema de entrega por drones: Cayó uno al lado de grupo de niños

No se explican cómo sucedió.

La empresa Swiss Post lleva varios años realizando un sistema de entrega por drones. Desde 2017 han realizado más de 3000 vuelos, donde incluso han transportado sangre entre hospitales.

En Suiza la preocupación es mayor ahora, porque por primera vez uno cayó, lo que no sería tan grave si se hubiera activado el sistema de paracaídas que tienen estas máquinas, pero no pasó ¿y lo peor? lo hizo muy cerca de un grupo de niños.

Cabe mencionar que estos drones no son los típicos comerciales que vemos en la tienda o que se compró tu amigo. Estos son de transporte, robustos y de peso considerable. Si te cae encima no hay forma de que no te haga mucho daño.

La noticia la informa Spectrum, donde detallan que todo el servicio ha sido detenido mientras se determinan las causas, no solo de la caída, sino que de la falla de los sistemas de seguridad que tienen previsto que algo así, a pesar de raro, pueda pasar.

Este mismo año habían tenido problemas de operación, cuando uno cayó en un lago. Sin duda un año complejo para el sistema, que reconocen que a pesar del entusiasmo que insiste por estas cosas, son raudos en mencionar que todo esto está lejos de ser perfecto y que hay mucho aprendizaje aún en el camino.