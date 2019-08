Street Fighter V se podrá descargar gratis por tiempo limitado

Street Fighter se ha consolidado como la saga de peleas más importante en la industria de los videojuegos. Y a pesar del controversial lanzamiento de que tuvo Street Fighter V, muchas personas siguen disfrutando de este videojuego.

Capcom sabe que a pesar de que han mejorado esta entrega desde el día de su estreno, hay quienes aún no se animan a jugarlo. Por eso decidió lanzar una promoción por tiempo limitado que suena muy atractiva.

A partir de hoy, primero de Agosto y hasta el 11 de este mismo mes, podrás descargar de manera gratuita Street Fighter V. No tendrá todo el contenido que se ha lanzado pero podrás jugar con todos los personajes de lanzamiento. Además de que tendrás la oportunidad de jugar con todos los personajes de la tercera temporada de este juego.

Starting August 1st, play the original Street Fighter V launch roster AND Season 3 characters in #SFV for FREE on PlayStation 4 and Steam! pic.twitter.com/4GxIZD1hrc

