Stephen King ya vio La Casa de Papel 3 y le voló la cabeza

La Casa de Papel en su tercera temporada era algo que tenía a muchos en franca duda sobre lo que podría narrar y el éxito de su acrobacia en la trama.

La segunda parte había cerrado de forma admirable y redonda. No parecía haber mayor necesidad de producir más episodios. No existía mayor justificación que la tremenda popularidad que adquirió la serie.

Pero eso justamente fue suficiente para que la plataforma de streaming siguiera sacando jugo de la franquicia. Estrenando hace pocas semanas La Casa de Papel Parte 3.

Esta producción, que en Estados Unidos se llama Money Heist, fue el centro de un curioso fenómeno viral en el país del norte. Todo luego de que Stephen King usara su cuenta de Twitter para compartir sus impresiones sobre la última temporada:

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious.

— Stephen King (@StephenKing) August 11, 2019