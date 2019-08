Star Wars: The Rise of Skywalker revela nuevo poster e impresionante adelanto con el lado oscuro de Rey

Durante la D23 Expo de Disney, revelaron noticias interesantes sobre Star Wars: The Rise of Skywalker, además de un nuevo poster.

Durante D23 Expo, Disney reveló un nuevo adelanto del final de la historia de los Skywalker, el cual terminó con una escena de Rey aparentemente pasándose al Lado Oscuro.

La toma final representaba a la protagonista con una capa oscura al estilo Palpatine, luciendo feroz y sosteniendo un sable de luz rojo, ¡que luego presentó una hoja doble al estilo Darth Maul!

Aquí hay un resumen rápido de lo que mostró el metraje:

Vemos imágenes de la trilogía original con los soles gemelos, Luke mirando, imágenes antiguas de Han, Leia.

"Mil generaciones están en ti ahora", se escucha la voz de Luke, "pero esta es tu pelea".

Imágenes de The Force Awakens y The Last Jedi.

Texto en la pantalla "La historia de una generación llega a su fin".

Cientos de destructores de estrellas se alinearon contra un cielo oscuro.

Rey arrojó un sable de luz y lo devolvió a su mano, al estilo Thor.

Rey y Poe luchando en un planeta acuoso, realmente enfrentándose.

"Ahora tu viaje se acerca a su fin" dice Palpatine, Darth Vader respirando.

¡Rey con un sable de luz de doble hoja roja que se ve todo el lado espeluznante y oscuro!

También hay nuevo poster de Star Wars

Además de lo anterior que no es poca información, ¡habemus nuevo poster de The Rise of Skywalker! Estamos a unos meses del estreno y al fin se ve más claramente la silueta de lo que podría esperarnos:

Todos esperamos que Star Wars: The Rise of Skywalker sea la película con la que Disney se redima de lo que ha hecho en el pasado. ¿Será o no será?