Star Wars: Confirmada la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor en Disney+

No paran de llegar las buenas noticias por parte de Marvel, y es que ahora el único e irrepetible Obi-Wan Kenobi volverá a la pantalla con Ewan McGregor.

Después de decenas de rumores, finalmente la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney+ fue confirmada oficialmente, con Ewan McGregor volviendo a interpretar al caballero jedi de Star Wars.

El anuncio fue hecho por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy durante el panel de Disney+ en D23 Expo y de una manera emocionante.

Así fue el anuncio de la nueva serie del universo de Star Wars

“Después de secretos, mentiras y de no poder hablar de esto, estoy emocionada de traer de vuelta a un miembro muy querido de la familia Star Wars”, dijo Kennedy mientras McGregor entraba al escenario.

El actor de 48 años se dirigió a la ejecutiva y le dijo: “Kathleen, ¿puedes preguntarme frente a todos ellos? ¿Puedes preguntarme si volveré a interpretar a Obi-Wan Kenobi?

Kennedy lo hizo: “¿Ewan, vas a interpretar a Obi-Wan?”.

Mc-Gregor respondió: “Sí… han sido cuatro años de decir 'oh, no lo sé. Hemos estado platicando'. Ahora puedo decir sí, ¡vamos a hacerlo!”.

Kennedy confirmó que el guión ya está escrito y la filmación comenzará en algún momento del próximo año, y añadió: “no podemos estar más emocionados”. Esto significa que no veremos nada de la serie, hasta mínimo, finales de 2020.

Ewan McGregor interpretó a Obi-Wan Kenobi por primera vez en Star Wars – Episode 1: The Phantom Menace, en el que apareció como un joven padawan del maestro Jedi Qui-Gon Jinn. El actor británico repitió el papel en Star Wars – Episode 2: Attack of the Clones y Star Wars – Episode 3: Revenge of the Sith, películas en las que fungió como el maestro y mejor amigo del protagonista, Anakin Skywalker.

Fue en estas cintas que McGregor y su personaje, se ganaron el cariño y admiración de todo el público y fans de Star Wars.

En las primeras tres películas de la saga, el personaje —ya anciano— fue interpretado por Alec Guinness.