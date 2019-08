Star Wars Episodio IX: Podríamos ver un viaje en el tiempo según esta teoría

El Episodio IX de Star Wars acaba de estrenar un nuevo tráiler y tal parece que podríamos ver algo relacionado a viajes en el tiempo.

El tráiler de Star Wars: Episode IX – The Rise of The Skywalker ya está aquí y los rumores también. De hecho, parece que los fanáticos se han superado a si mismos esta vez y circula por Internet una nueva teoría.

Fuera de Tiempo

Gracias a que el más reciente trailer del episodio IX muestra a Rey con un sable doble y rojo, todos perdieron la cabeza. Y a partir de ahí comenzaron miles de especulaciones y teorías que llevan a lo mismo: viaje en el tiempo.

Esto se comenzó a decir en Internet gracias a que Rey, junto al sable doble rojo, también trae una capucha de Sith. Sumado a esto, el póster muestra a Palpatine y una pelea entre Kylo y Rey sobre el lugar en que murió Palps.

Al ver que regresa un muy viejo villano y que la heroica tiene apariencia de villana. Se cree que el regreso de uno y el cambio de la otra es por el viaje en el tiempo. Incluso dicen que es posible que Rey sea hija de Darth Maul… O que incluso ella podría ser la madre de Darth Maul.

La teoría se explica diciendo que Palpatine viajó al futuro y conoció a Rey y Kylo Ren. Y una vez que los eventos del episodio IX concluyan, Palpatine podría regresar en el tiempo con el hijo de Rey. De esa manera lo podría entrenar y hacer que se convierta en Darth Maul. Creando una paradoja en el universo de Star Wars.

Incluso, esto podría afectar la serie de Obi-Wan que tendrá a Ewan McGregor como protagonista. Incluso hay quienes han ido más allá y dicho que Darth Maul, antes de morir, tuvo una hija. Quien resultaría ser Rey, y ella a su vez, termina siendo la madre de Darth Maul.

Bueno, es el Internet ¿qué esperaban? aunque suena muy interesante para ser honestos.

Fuente: Muchos foros de Reddit.