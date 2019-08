Star Wars en apuros: aeropuertos prohíben detonadores termales de su parque de diversiones

El parque de diversiones temático de Star Wars: Galaxy's Edge acaba de abrir sus puertas este verano. Luego de muchas expectativas la inauguración fue un relativo fiasco en cuanto a su asistencia de visitantes. Sin embargo, parece que no es el único problema que tiene la franquicia.

Meses antes de que iniciara actividades el parque todos nos emocionamos cuando Coca-Cola presentó las botellas que vendería en exclusiva dentro de las instalaciones.

Con la distintiva forma de un detonador termal el envase desechable de convirtió en automático en un souvenir ideal para los fans de Star Wars.

Por desgracia cualquier plan de viajar con uno de esos recuerdos se acaba de ir a la basura, literalmente. Sucede que la Transportation Security Administration (TSA), la instancia encargada de la seguridad en aeropuertos, ha manifestado oficialmente que estas botellas están prohibidas:

Thanks for asking! Replica and inert explosives aren't allowed in either carry-on or checked bags.

— AskTSA (@AskTSA) August 13, 2019