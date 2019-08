Sony compró Insomniac Games, los creadores del juego de Spider-Man

Hace un tiempo que el estudio desarrollador Insomniac Games viene produciendo buenos juegos exclusivos para Playstation. Sin ir más lejos, ellos fueron los responsables del increíble Marvel's Spider-Man:

Honestamente pensábamos que ya era de Sony, pero ahora se hizo oficial y lo cuentan a través de sus redes sociales:

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k

— PlayStation (@PlayStation) August 19, 2019