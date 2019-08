Shenzhen: La ciudad china de la "Electrónica" que vigila a Hong Kong

View this post on Instagram

Mi humilde opinión sobre la controversia que está metida Apple con las notificaciones de qué la batería es falsa, para mí es una perdida de tiempo si los chinos ya logra esto. Es cuestión de tiempo a que los chinos encuentran un bypass para que se vea cómo que las baterías son reales cuando no lo son. Voy a dejar dos vídeos que tienen que ver sobre el tema en mis historias.