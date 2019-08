Un poco tarde: En Bogotá celebraron la instalación del primer semáforo con temporizador de la ciudad

Bogotá era una de las pocas ciudades de gran tamaño en el mundo que no contaba con un solo semáforo con conteo regresivo, lo que cambió esta semana.

Bogotá es una ciudad a la que todavía le falta un largo camino para estar a la par de otras urbes de su tamaño en el mundo. Tan solo la falta de un sistema de metro le recuerda este hecho a sus habitantes todos los días. Esto no es lo único que le hacía falta, pues algo que ocurrió esta semana llamó la atención en redes sociales: la instalación del primer semáforo con conteo regresivo de la ciudad.

Por supuesto, la aparición de este tipo de semáforo no es algo precisamente nuevo. Desde hace muchos años en muchas poblaciones del mundo e inclusive en varios lugares de Colombia existían estos dispositivos. Sin embargo, hasta hace pocos días Bogotá no contaba con uno solo.

La noticia se hizo viral en horas de la mañana por una publicación del periodista de El Tiempo, John Cerón. En ella se ve en funcionamiento el primer semáforo bogotano que avisa cuánto falta para cambiar de color.

Instalan primer semáforo peatonal con conteo regresivo en Bogotá. Está ubicado frente al museo Nacional. @BogotaET @ELTIEMPO pic.twitter.com/UABQ1Uu4F8 — John Cerón (@CeronBastidas) August 14, 2019

La aparición de este semáforo se debe a un proyecto de la alcaldía de implementar un "Sistema de Semaforización Inteligente". Con esto, el distrito continúa con un plan para cambiar todos estos dispositivos de tránsito por luminarias tipo LED. Este haría parte de un grupo de 800 semáforos con conteo regresivo que serán instalados en 300 intersecciones de la ciudad.

Además, según la alcaldía, los semáforos incluirán la figura de una mujer llamada "Prudencia". En teoría, esta haría una representación de la inclusión en la ciudad.

Burlas y críticas

No obstante, los bogotanos no se mostraron muy contentos con el anuncio. Para muchos el anuncio de una tecnología que no es nueva en el mundo resultó ser una ofensa.

Varios tildaron el hecho como una muestra del atraso tecnológico que atraviesa la ciudad. Los propios habitantes de otras ciudades recalcaron que donde viven hace muchísimo tienen esos semáforos.

Particularmente ha habido críticas por haber "celebrado" la instalación de los semáforos como un acontecimiento. Desde entonces memes y burlas se han dirigido a los bogotanos.

Medellín inaugura un túnel, Bogotá un semáforo con conteo regresivo, y hacemos rueda de prensa para eso. 👍🏻👍🏻🤦🏻‍♂️ @SectorMovilidad #NoticiaSeria https://t.co/TP5Xi44rqh — Gabriel Delascasas E (@gabodelascasas) August 14, 2019

Cuando ves un semáforo con conteo regresivo. pic.twitter.com/NNgxWr2xzM — Disfuncionario (@Paterpau) August 14, 2019

De verdad, ¿hacer fiesta por inaugurar un semáforo? ¿Qué es esto 1914? — Félix de Bedout (@fdbedout) August 14, 2019

En Manizales en cada cebra hay semáforo con conteo regresivo para peatones. Orgulloso de ser provinciano. — hagan lo que sienten, loco (@majasocial) August 14, 2019

En Tunja y Paipa hace años los tienen. La noticia sería cuánto se demoró BOGOTÁ en tener el primero desde que se inventaron hace 25 años! — Gisselle (@gisselleapa) August 14, 2019

Enserio es el primero? Hasta en Villavicencio hay que no tiene ni agua ni vías — Sebastián Álvarez (@juanSeAlvarezC) August 14, 2019