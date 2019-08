Scooternado: Un tornado de patinetas amenaza Miami por culpa del Huracán Dorian

¿Qué demonios es un Scooternado? Pues fácil, tal como un "Sharknado" o un "Clownado", es un tornado, pero lleno de patinetes eléctricos ¡De terror!

Pareciera que hablamos de la siguiente sensación del cine clase B, pero no, es algo real que amenaza a Miami por la posible llegada del Huracán Dorian.

El Huracán podría tocar tierra el lunes o martes y el municipio ha puesto como prioridad retirar estos aparatos de las calles.

Sin ir más lejos, el Comisionado de la Ciudad, Ken Russell tuiteó al respecto y acuñó el termino "scooternado", del cual no podemos parar de reír.

Yes, ALL #scooters will be removed from @CityofMiami streets by Friday. Winds expected to increase on Saturday evening. #HurricaneDorian #scooternado

— Ken Russell Miami (@kenrussellmiami) August 29, 2019