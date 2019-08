Conoce el precio oficial y fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+ en Chile

Llegó el momento del celular con lápiz.

En un evento al mediodía en el Barrio Yungay se dieron a conocer los detalles de la llegada a Chile del Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+.

Ambos equipos, cuyo lanzamiento mundial cubrimos in situ, estarán muy pronto en Chile, pero antes vamos con las especificaciones técnicas del modelo mayor:

Pantalla de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED a 1440×3040 megapixeles

Procesador Exynos 9825

12 GB de RAM

256 GB de almacenamiento base, ampliable vía microSD

Cámara wide de 12 mp, ultra wide de 16 mp y teleobjetivo de 12 mp

Sensor TOF (Time of Flight)

Cámara frontal de 10 megapixeles

Batería de 4300 mAh, con carga ultra rápida de hasta 45W (en caja viene con cargador de 25W)

Carga rápida inalámbrica a 20W

El modelo más pequeño o "no +" como nos gusta llamarle, tiene una pantalla de 6.3 pulgadas y no tiene el sensor TOF. A algunos les gustará por su tamaño reducido en comparación al gigantesco Plus.

Los colores que estará disponible el modelo plus son los siguientes: Aura Glow, Aura Negro y Aura blanco.

Los precios

Estos equipos llegarán con el siguiente precio sugerido: CLP $ 999.990 para el modelo Plus, mientras que el "normal" costará CLP $899.990.

La preventa de los equipos comenzará mañana 21 de agosto y se extenderá hasta el próximo 3 de septiembre. Con esta opción el modelo Plus vendrá con el reloj Galaxy Watch Active de regalo, mientras que la versión pequeña traerá con el los audífonos Galaxy Buds para los usuarios.

La familia del Note 10 llegará a las vitrinas de manera oficial el próximo 4 de septiembre a través de los principales retail y tiendas oficiales.