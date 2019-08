Todo encaja: Disney quiere matar a Star Wars para no pagarle a George Lucas

Se ha soltado un nuevo y explosivo rumor: Disney querría deshacerse de los personajes clásicos de Star Wars para no hacer más rico a George Lucas.

Todos los fans sabemos que Star Wars no pasa por su momento de mayor gloria; y todo se ha puesto extraordinariamente complicado desde el estreno de The Last Jedi.

Pero todo esto, al igual que los planes futuros para la franquicia, se centrarían en realidad en un único y exclusivo objetivo: dejar de darle dinero a George Lucas.

Leonardo DiCaprio revela por qué no fue Anakin Skywalker en Star Wars El actor por fin habla de ese breve y extraño periodo en el que George Lucas le propuso ser Anakin Skywalker y futuro Darth Vader en Star Wars.

El director y creador de este universo habría vendido los derechos sobre su saga y el universo de Star Wars. Per conservó toda la propiedad sobre Luke, Leia, Han, Chewie, Darth Vader y compañía.

Por lo que Disney estaría obligado que darle mucho dinero en regalías año con año. Se trate de películas, series, productos o parques de atracciones.

Se trata de un rumor, con bastante sentido, que fue liberado por el YouTuber Doomcock; quien publicó un extenso video en donde reveló la supuesta verdad:

Disney no compró los derechos completos de Star Wars. George Lucas aún conserva algún tipo de vínculo financiero con los personajes originales. Es por eso que están siendo sistemáticamente destruidos, descartados y mutilados para promover mejor a los personajes de las secuelas de Disney. Mi fuente que posee vínculos con Lucasfilm afirma que Lucas obtiene una regalía del 25% sobre cualquier elemento de la trilogía original que Disney usa. Es por eso que Disney está tratando de acabar con la trilogía original.

Según señala el tipo, ese también es el motivo por el que el parque de diversiones de Disney, Star Wars: Galaxy's Edge, no incluye a uno sólo de los personajes clásicos.

Los chicos de Midnight's Edge acaban de lanzar un video donde hablan a mayor profundidad del tema. Confirmando que por lo menos existen varias fuentes; que aseguran que Lucas recibe dinero por todo lo relacionado con la trilogía original.

Es innegable que esto explicaría muchas cosas.