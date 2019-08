Se repite la historia: RoboCop Returns se queda sin director

Los fans del agente Murphy habían recuperado la fe hace algunas semanas cuando se filtraron nuevos detalles sobre la producción de RoboCop Returns.

Una cinta que prometía rescatar esta franquicia, contando la historia planeada originalmente para su secuela; en vez de la segunda parte que todos conocemos y no amamos.

Por desgracia esta producción parece que está maldita y acaba de recibir un nuevo revés. Todo por cortesía de Neil Blomkamp, quien ha abandonado el barco y ya no será su director.

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) August 15, 2019