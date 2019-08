Un gama alta a todo color: Review del Samsung Galaxy Note 10+ [FW Labs]

A continuación presentamos la revisión completa del nuevo Samsung Galaxy Note 10 donde la compañía nos presenta su mejor móvil para la parte final del 2019.

Samsung cada año nos presenta la renovación de su modelo Note, móvil en el cual se incluyen los mayores avances en tecnología por parte de la compañía coreana, además de que está enfocado generalmente a un publico que goza de crear contenidos, teniendo para esto un símbolo diferencial con respecto a la gama S: el S-Pen.

Este 2019 los coreanos llegan con la versión numero 10 de este ya clásico móvil, que viene con llamativas mejoras, las cuales a modo de adelanto, lo colocan como uno de los más completos que estará en el mercado.

Esta es la revisión de la nueva versión del Galaxy Note 10+, un celular que viene a mejorar lo ya hecho por la propia Samsung en los casi 10 años de existencia del móvil, transformando a esta gama en un inconfundible ícono. Acá las especificaciones:

Pantalla de 6.8 pulgadas, certificada con HDR + (Dynamic OLED)

Resolución: 3,040×1,440 pixeles

Procesador: 2.7 GHz Exynos 9825

RAM: 12 GB

Almacenamiento:256, 512 GB (UFS 3.0)

Ranura Micro SD integrada

Batería: 4,300 mAh

Sistema operativo: Android Pie (One UI)

Carga Rápida: 25 vatios (25W) con cargador incluido, soporta carga de 45 vatios (45W) pero este no viene en la caja.

Carga inalámbrica y carga reversible incluida de 15 vatios

Conectividad: WiFi 6 (2.4 y 5 GHz), Bluetooth 5.0

Desbloqueo: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial y todos los demás.

Triple cámara trasera: Lente principal de 12 megapixeles (Variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica de 80 grados; gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica; Tiempo de vuelo (ToF).

Cámara frontal: 10 megapixeles (f/2.2)

Sonido: Doble altavoz con Dolby Atmos

Peso: 196 gramos

Diseño

El nuevo Note 10+ es un móvil bastante bien construido y con un atractivo acabado, que genera reacciones en cualquiera que lo vea.

Una de las cosas que más llama la atención en este dispositivo de Samsung es su gran pantalla que cubre casi en su totalidad el frontal, con la ya clásica curvatura a los costados, eso sí en esta ocasión pasando bastante desapercibida.

Por otro lado, en el Note 10+ no tenemos notch en la pantalla, ya que el lente frontal ha sido puesto en un pequeño agujero ubicado en la parte superior central, el cual no molesta para nada, bien aquí Samsung. En lo que respecta al cuerpo del dispositivo, nos encontramos con un cuerpo más rectangular de lo habitual, el cual se siente bastante cómodo en la mano.

Aunque el móvil es bastante grande considero que el peso está bastante bien logrado, además que la parte trasera, aunque sigue con el detalle ese pequeño detalle estético de que las huellas quedan marcadas, no es para nada resbalosa, por lo que este Note se afirma bien en la mano incluso sin tener una carcasa puesta.

Adiós conector de audífonos

Lamentablemente para muchos, esta nueva versión del Note no cuenta con jack para audífonos, algo que muchos van a extrañar, pero que el móvil trae en la caja unos auriculares AKG, los cuales vienen con el adaptador para conectarse en el USB Tipo C.

La parte trasera también ha sufrido algunos ligeros cambios con respecto al modelo anterior, ya que ahora nos encontramos con una disposición de los lentes de cámara en forma vertical, la cual nos recuerda más a los recientes móviles de Xiaomi, Huawei e incluso el iPhone.

Además ya no tenemos un lector de huellas físico en la parte trasera, ya que ahora este viene integrado en la pantalla y funciona bastante mejor que los más recientes lanzamientos que ha tenido la compañía. Recordar que este teléfono cuenta con certificación contra el agua y el polvo, IP68.

Otra de las cosas que destacan es el terminado de la parte trasera en este modelo en particular, ya que nos entrega un efecto "espejo" bien logrado donde podemos ver diferentes colores a la vez, algo que gusta y causa que este móvil produzca un efecto "wow" en las personas al momento de mirarlo.

En resumen, nos encontramos ante un apartado de diseño de nivel, donde se nota que la compañía ha redoblado sus esfuerzos.

Rendimiento

Llegamos quizás al apartado que más llama la atención de los usuarios, el cómo se comporta este móvil durante el uso diario. Lo bueno es que, en esta ocasión tenemos solo buenas noticias, ya que a modo de adelanto este Note 10+ es una bestia en lo que respecta a rendimiento duro.

Lo primero a destacar es la calidad de su panel, el cual nos ofrece en un tamaño de 6.8 pulgadas, buena calidad de colores, contraste, brillo y resolución simplemente espectaculares, transformando a este apartado en uno de los más destacados.

Para los más exigentes, quizás esperaban ver una pantalla con una taza de refresco de 90 Hz, pero Samsung optó por no agregar este tipo de mejoras, sin embargo, su pantalla es una de las mejores del mercado.

En lo que respecta a la autonomía, el móvil ofrece 4.300 mAh de batería para la versión Plus, con la que hemos logrado conseguir en nuestro uso diario alrededor de 5 horas y media a 6 horas de pantalla encendida aproximadamente, algo que no lo ubica como el mejor en autonomía.

Contamos con agregados útiles en este apartado, como la ya conocida carga reversible, con la cual podemos darle capacidad a otros dispositivos a una potencia de 15 vatios y , por otro lado, la posibilidad de cargar este móvil con una potencia de 45 W, pero que para poder realizar esto tendremos que comprar un cargador aparte.

A prueba de todo

Una de las cualidades que más destaca en este móvil coreano es que, podemos encontrar casi todo lo que necesitamos en un móvil (ese casi es el Jack de audífonos), lo que lo convierte en un referente. En la versión que hemos probado contamos con el nuevo procesador propio de Samsung, hablamos de la renovación de Exynos con el modelo 9825.

En concreto, este procesador puede con juegos exigentes o cualquier otro tipo de tarea que requiera un gran uso de la capacidad gráfica del móvil, lo que, sumado a un almacenamiento de 256 GB y los 12 GB de RAM, configura una bestia del día a día.

Otro apartado a destacar, en especial para los amantes de la música, son los parlantes incorporados en el móvil, ya que estos se escuchan bastante fuertes y claros, algo que agradecerás cuando quieres ver contenido multimedia y quieras disfrutar de una buena calidad de audio.

Para ir cerrando tenemos una renovación en la seguridad del móvil, ya que contamos con reconocimiento facial y la inclusión finalmente del lector de huellas en la pantalla, el cual funciona bastante mejor si lo comparamos con otros modelos de la compañía, como lo son el el S10+ o el A80.

S Pen

No podíamos no hablar de un Galaxy Note sin mencionar su lápiz S-Pen. Esta opción mantiene todo lo que ya venía incluido en los anteriores modelos, agregando otras características que no dejan de ser llamativas y a la vez útiles.

Aparte de haber mejorado su sensibilidad, en este Note 10+ tendremos la posibilidad de escribir una nota, poder pasarla a escrito de una forma más rápida y cómoda, ofreciendo la opción de transformarla a cualquier tipo de archivo de forma automática.

Además, podremos controlar la cámara del dispositivo y su interfaz a la distancia solo utilizando el S-Pen, siguiendo ciertos movimientos para lograr este cometido, siendo una opción bastante sencilla y desafiante a la vez que nos permite un montón de opciones, como poder sacar una foto grupal sin necesidad de usar temporizador, por ejemplo.

Por otro lado, cuando sacas el S Pen estando el móvil está bloqueado, puedes escribir un mensaje, recordatorio, dibujo o lo que sea que necesites de una forma cómoda, pudiendo guardar estos registros de forma sencilla en la aplicación Samsung Notes.

Cámaras

El equipo cuenta con una triple cámara trasera más un sensor ToF, el cual permite tener agregados interesantes para este apartado. En general, no esperes muchos cambios , ya que esta cámara es bastante similar a lo que nos encontramos en un Galaxy S10+.

Los resultados durante el día son bastante buenos, ya que en ellos encontramos un buen contraste, brillo y además colores bien definidos dentro de la imagen, algo que deja a este móvil como uno de los mejores en lo que respecta al las condiciones de día. Destacar que contamos con un sensor gran angular y un zoom X2, el cual nos da bastante versatilidad en lo que respecta a las fotografías.

Durante la noche, podemos encontrar imágenes bastante buenas, donde vemos predominancia de luz y en general notamos poco ruido en la gran mayoría de las fotografías, cumpliendo de forma correcta, pero sin destacar. En lineas generales las fotografías son excelentes, pero no te esperes resultados muy diferentes a los que puedes lograr con un S10+, ya que para ser sinceros son bastante similares, para no decir iguales.

La cámara frontal nos ha dejado en general bastante contentos, ya que los resultados obtenidos durante el día y la noche son correctos, además de que en video también se comporta bastante bien, por lo que nos encontramos en resumen con una buena cámara Selfie para este Note 10+.

Video y agregados extra

Acá tenemos una gran calidad de grabación, tanto en el día como en la noche, además de tener otros agregados, como la integración de un estabilizador óptico de imagen mejorado, el cual mejora bastante la experiencia al estar grabando y deja prácticamente sin movimiento al momento que vamos caminando.

Además se ha añadido una mecanismo que permite que si realizas zoom a una persona, el móvil cuenta con dos micrófonos direccionales que resaltan y ayudan a mejorar la captación del audio con respecto al objeto o persona al cual realizaste el acercamiento. También, gracias al sensor ToF integrado en este móvil tenemos algunas opciones de realidad aumentada interesantes para los usuarios.

Una de ellas ha sido llamada dibujos AR, con la cual a través del S-Pen puedes realizar dibujos sobre algún rostro mientras grabas un video y estos, gracias a la realidad aumentada, se mantendrán en la grabación como si fueran parte de ella. Esto será bastante útil para personas que necesitan grabar algo y dibujar o tomar indicaciones durante el video.

Tenemos una cámara bastante completa que nos entrega variadas opciones, pero de la cual esperábamos algún "plus" extra, como la integración de un lente zoom de mayor capacidad, algo que creemos que la compañía coreana debe integrar pronto a sus dispositivos móviles.

Palabras al cierre

Este nuevo Samsung Galaxy Note 10+ ya está en preventa hasta el próximo 3 de septiembre. Con esta opción el modelo Plus vendrá con el reloj Galaxy Watch Active de regalo, mientras que la versión pequeña traerá los audífonos Galaxy Buds.

Los equipos llegarán con el siguiente precio sugerido: CLP $ 999.990 para el modelo Plus, mientras que el "normal" costará CLP $899.990.

La familia del Note 10 llegará a las vitrinas de manera oficial el próximo 4 de septiembre a través de los operadores, en los principales retails y tiendas oficiales.