El capricho de tener una cámara rotatoria: Review del Samsung Galaxy A80 [FW Labs]

Analizamos el rendimiento y comportamiento de la nueva apuesta de Samsung en la gama media alta, donde la innovación es el lema en este dispositivo.

Durante este 2019 Samsung ha renovado toda su linea A presentando más de 7 modelos diferentes enfocados a distintos tipos de usuarios, entregando características mejoradas en cada uno si los comparamos con generaciones anteriores.

¿Será la quinta generación la mejor? Review de los Samsung Galaxy A70 y A10 [FW Labs] Analizamos dos modelos pertenecientes a la renovación de la familia Galaxy A en la cual Samsung promete ofrecer excelentes prestaciones a un gran precio.

Analizaremos la apuesta más perfeccionada para la gama A, el Samsung Galaxy A80, el cual integra como característica llamativa la incorporación de un sistema de triple cámara con la capacidad de rotar.

La compañía coreana ha querido en esta ocasión salirse un poco de los matices comunes del mercado móvil y presentar al mundo un dispositivo que marque diferencia, al menos podemos intuir que esa es la intención principal.

A continuación te dejamos las especificaciones del nuevo A80:

Pantalla: 6.7″ "New Infinity Display", 1080 x 2400 pixels

Procesador Qualcomm Snapdragon 730G 2.2GHz

8GB de RAM

128 GB de almacenamiento sin expansión MicroSD

Android 9 Pie con One UI

Triple Cámara: Principal de 48 megapixeles f/2.0 + ultra gran angular de 8MP (123º) 3D Deppth Sensor. Sistema de cámara rotatoria

Batería de 3.700 mAh con carga ultra rápida de 25 w

Lector de huella en pantalla, NFC

Peso de 220g

Diseño

En lo que respecta al diseño del móvil, este nuevo A80 es un dispositivo bastante grande y pesado al tenerlo por primera vez en la mano, ya que la incorporación del sistema que permite rotar la triple cámara añade peso extra al teléfono.

En general el móvil está bien construido, ya que los bordes metálicos provocan la sensación de tener un equipo robusto y pesado, ofreciendo además una pequeña curvatura en la parte trasera que permite mejor la ergonomía.

Una de las grandes ventajas al incorporar el sistema de cámara rotatoria, es que este nuevo A80 no cuenta con notch (muesca) y nos ofrece un sistema de pantalla completa, con los bordes bastante bien logrados, entregándonos un porcentaje de exposición frontal en el móvil superior al 90%.

Este dispositivo cuenta con un lector de huellas en pantalla, algo que se agradece, pero no podemos dejar pasar que es un poco lento. En general funciona bien, pero la velocidad no es su fuerte.

Por otro lado, extrañamos un modelo de reconocimiento facial, ya que con este sistema rotatorio de cámaras podría haber sido la oportunidad ideal para incorporar más opciones de seguridad.

Finalmente, en este móvil no contamos con resistencia al agua y al polvo, algo que muchos extrañarán, pero que se entiende debido a todo el mecanismo que significa el sistema de las cámaras, el cual no permite agregar mayor tipo de seguridad, pero en general nos encontramos con una terminal con un buen diseño.

Rendimiento

En lo que respecta al poder de este móvil, contamos con un procesador desconocido por muchos, pero que no por eso deja de ser solvente: el Snapdragon 730, que entrega un gran poder a este dispositivo además de permitir un funcionamiento óptimo.

Los 8 GB de RAM que acompañan a este dispositivo ayudarán bastante a mejorar su comportamiento en las actividades comunes que realizamos en el teléfono, pero debemos hacer énfasis en que este procesador pertenece al segmento de los gama media alta, aunque cuente con muchas características premium.

El rendimiento del nuevo A80 ha sido óptimo gran parte del tiempo, así que no deberás estar preocupado en este apartado porque el dispositivo responde. En lo que respecta a la autonomía, contamos con 3.700 mAh, algo que numéricamente no es mucho, pero que si no eres un usuario "heavy" no deberías tener problema con la batería.

La conectividad del móvil es bastante completa, ya que contamos con casi todo, extrañando solo la ausencia de la carga inalámbrica, la cual ha sido sacrificada por este llamativo sistema de cámara giratoria. Sin embargo, tenemos una carga rápida más que eficiente con la que en 1 hora y 20 minutos recuperaremos toda la energía.

Pantalla y cámaras giratorias

La pantalla es uno de los puntos fuertes para este nuevo Galaxy A80, ya que tiene un panel de alto nivel, donde se luce en todo el frontal del dispositivo, ya que no contamos con agujeros para cámara ni menos un notch, entregándonos finalmente una "New Infinity Display" a toda ley.

En lo que respecta al brillo y contraste este panel responde bien, además de que la fidelidad de colores también cumple de forma óptima. Sin embargo, una de las integraciones que más ha llamado la atención en este móvil es su nueva cámara con un llamativo sistema giratorio.

Al activar la cámara frontal del móvil, toda la sección de los lentes sube a través de un mecanismo para luego girar y quedar con los tres lentes principales listo para ser usados en la cámara selfie. Esta opción es bastante llamativa, porque podremos tener una calidad de sensor principal para la cámara frontal.

Hay tres opciones para las fotos: selfie, normal, gran angular y un súper gran angular, características que entregan una versatilidad tremenda con la cámara frontal, algo que todos agradecerán. Cuando los lentes están dispuestos en la posición normal, contamos con una opción de gran angular y la otra con formato imagen normal.

Resultados fotográficos

En lo que respecta a los resultados obtenidos con esta cámaras, en general son buenos, y responden según a lo que se espera de un móvil de estas características. Sin embargo, es el apartado de selfie donde encontramos las grandes mejoras, ya que la posibilidad de tres tipos diferentes de imágenes en la cámara frontal es algo diferencial con lo que cuenta este móvil.

Donde puede "flojear" un poco el nuevo A80 es en el apartado nocturno, donde las imágenes no son malas, pero no son las mejores dentro de su gama.

Por otro lado, los resultados obtenidos con el video también son correctos y en general este móvil nos entregará una gran solvencia al momento de utilizar estas características. A modo de resumen, el apartado fotográfico de este nuevo A80 cumple de forma correcta sin sobresalir demasiado.

Palabras al cierre

El nuevo Samsung Galaxy A80 es un dispositivo diferente, que pretende marcar una diferencia con respecto a la competencia, ofreciendo un llamativo sistema de cámaras giratorias.

En todo lo demás el móvil es bastante normal, aunque consideramos que tiene algunos recortes que para el rango de precio algunos usuarios pueden extrañar, hablamos de la carga inalámbrica, conector Jack, resistencia al agua y al polvo y el peso.

Si te gusta la innovación móvil y buscas tener un equipo con características diferenciales, como una cámara giratoria por ejemplo, este teléfono es parar ti. El nuevo Samsung Galaxy A80 lo puedes encontrar a un precio de CLP $ 549.990 ($16.999 MXN y $2.499.900 COP) en los principales retail del país.