Volver al pasado: Review de las Reebok Aztrek 96 [FW Labs]

Una manifestación noventera.

Pronto llega la primavera, empieza a salir el sol en nuestro hemisferio y con ello llegan los colores al ambiente. Reebok quiere hacer su aporte con las Aztrek 96.

Esta apuesta totalmente retro noventera es la nueva versión de una zapatilla que, evidentemente, refleja el estilo de hace dos décadas, pero ahora con líneas un poco más modernas.

El uso de colores es arriesgado de entrada: blanco en la base, con salmón claro o lúcuma, un púrpura muy saltón, un rojo oscuro, casi vino y capas, muchas capas.

Partimos con una capellada de lona respirable en blanco, púrpura y burdeo oscuro , para cubrir con cuerina en un blanco más "nieve", con capaz plásticas color lúcuma y secciones azules claras en la media suela.

La plantilla es azul clara y la suela es negra, con tecnología de amortiguación Hexalite en el talón. Todo acompañado de una experiencia bastante acolchada que no se pone demasiado caliente, por lo que debería rendir bien en verano.

No es una zapatilla (sneaker) para quien quiera pasar desapercibido, sin duda. Las inspiraciones noventeras la ponen en la parte llamativa del universo, pero aún así la combinación de colores, a pesar de ser tan peculiar, funciona estéticamente, tanto para hombres como mujeres.

Se siente cómoda y bien acolchada, firme y bien construida. No es particularmente blanda, pero entrega una buena sensación de estabilidad. No la perfilaría como calzado de rendimiento, esto es lifestyle y probablemente no mucho más.

Es un buen par que estando a un precio justo, como lo están ahora que es prácticamente la mitad de la mayoría de los pares que probamos aquí, se pueden recomendar fácilmente.