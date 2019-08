Caminando sobre la Luna: Review de las Puma RS 9.8 Space [FW Labs]

Las sneakers inspiradas en las caminatas espaciales vienen con un diseño marcadamente ochentero, a complacer a corredores y fashionistas por igual.

Si tenemos que mencionar un fabricante de sneakers que se ha preocupado por volver al diseño de los años ochenta, sin perder su identidad moderna, es Puma. En un mundo lleno de AirMax, Jordans y New Balance, Puma supo hacerse un espacio con zapatillas cargadas de tecnología y homenajes al calzado deportivo de nuestros padres.

Las Puma RS-X de Transformers llegaron para devolverte a la infancia El moderno modelo de Puma ahora tiene dos nuevos colorways: Optimus Prime y Bumblebee.

La reinvención del Running System -desde ahora, RS- que fuera clave para las zapatillas desde la segunda mitad de los años 80, fue un paso correcto. Para continuar con el camino de traer algo del pasado y modernizarlo, Puma se inspiró en varios modelos RS ochenteros y les añadió un toque espacial. Así nacieron las Puma RS 9.8 Space, una nueva franquicia homenaje a las caminatas espaciales.

De hecho, el propio número 9.8 hace referencia a la velocidad de aceleración gravitacional aproximada cerca de la superficie terrestre: 9,8 metros partidos por pulgada cuadrada.

FUTRO is the new cool

Su silueta tiene un carácter futurista, que rememora a los trajes espaciales de antaño y a su materialidad. De hecho, la línea "FUTRO" –future meets retro– que instauró Puma se nota a cabalidad. Hay guiños en el frontal a la RS-100 de 1986 que fue el punto de partida, así como las gomas laterales que le confieren una forma única.

Otro punto inescapablemente retro es el upper mesh, clásico de este tipo de sneakers, pero que personalmente me provoca un poco de miedo. En general las mallas de atrás de la puntera son muy sensibles a las roturas y hay que tratarlas con cuidado. De todas maneras se ve que Puma le ha acertado a la materialidad de sus capas, por lo que no se siente "barata" al tacto ni la pisada.

Esa materialidad más premium es mucho más notoria en el interior. El collarín y malla interna de tela hacen que usarla sin calcetines sea la norma, no la excepción. Un punto que me gustó especialmente es la parte trasera del collarín -donde usualmente va un pull-tab en otros sneakers- que es más flexible que el resto del calzado. Puede sonar como una cosa pequeña, pero para personas como yo que caminan un montón, me ha cambiado la vida. Ojalá todas las zapatillas tuvieran esa comodidad atrás, en un punto que también se tensa y roza con la piel.

Eso si: no esperen la suavidad de un React o la flexibilidad de un Boost. Las Puma RS 9.8 son otro tipo de zapatilla: blandas al uso y altamente caminables, pero lo suficientemente sólidas para hacer ejercicio, o para entusiastas de las corridas. El diseño de la suela dice mucho de aquello: ese estilo "poroso" y unitario similar a la superficie lunar está hecho para ser versátil más que para destacar en algún punto.

El 'drop' de la zapatilla -la diferencia de altura entre el talón y la punta- es sólo un poco pronunciada. Donde realmente se nota la tecnología del Running System es en la suela trasera, la que amortigua muy bien al correr sin desplazar demasiado el calzado. No son sólidas como para el basketball o inexistentes como en el calzado de performance; están justo en el centro.

Si a eso le sumamos una distancia más que favorable desde el suelo, nos encontramos con un calzado redondo, equilibrado y multifacético.

Un modelo nuevo, pero antiguo

En mi caso personal, creo que son uno de los modelos más hermosos que haya lanzado Puma en los últimos años. Si bien las RS-X y su multitud de versiones son a estas alturas icónicas, las RS 9.8 ocupan actualmente un espacio muy codiciado en mi vida: las zapatillas que quiero usar para casi todo, y que no me han decepcionado.

Las Puma RS 9.8 son claramente el punto de partida. Como Puma acostumbra, es muy probable que veamos este modelo mutado y reinventado en el futuro, con diferentes diseños y colores. Lo cierto es que ante un panorama con varias zapatillas de corte ochentero en el camino -¿Aló, Reebok Aztrek 96?- la icónica marca ya encendió el cohete y está caminando en la Luna con total tranquilidad.