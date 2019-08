Nada es lo que parece: Review Hotline Miami Collection [FW Labs]

Hotline Miami Collection es un thriller psicodélico que por fin llegó a la Nintendo Switch, pero ¿vale la pena comprarlo?

Hotline Miami Collection para Nintendo Switch por fin llegó y no podíamos estar más felices de que así sea. Sin embargo, el juego contiene tantos errores en su versión de Nintendo Switch que arruina todo lo bueno que puede tener.

Reseña hecha en Nintendo Switch

Siendo mi primer acercamiento a la franquicia de Hotline Miami, comencé esta reseña con altas expectativas. Pero durante los primeros 5 minutos de juego, este crasheó y tuve que reiniciarlo para volver a iniciar el tutorial.

Pensé que era un error al azar y que le puede pasar a cualquier software, así que decidí continuar como si nada hubiera pasado. Una vez iniciado el juego, me di cuenta que tenía en mis manos un excelente título en más de un sentido.

La historia nos presenta a un asesino a sueldo que parece sufrir de esquizofrenia. Lo cual se representa desde el inicio cuando habla con un grupo de hombres enmascaras que parecen no existir. Pero mientras más avanzas en el juego, más te das cuenta de la profundidad de la narrativa del juego.

Básicamente, durante los dos juegos, te dejan especular y hacer teorías propias. No te sueltan toda la información sobre la historia, es básicamente tu trabajo tratar de darle sentido a todo. Lo cual, entre matanzas y batallas épicas que debes realizar, comenzaras a cuestionar tu propia sanidad.

Excelentes controles

El estilo del juego te remonta a los psicodélicos años ochentas, por lo que podrás ver muchas luces de neon y escuchar mucho synthwave. Lo cual le da una atmósfera muy buena a todo el juego, el cual, de hecho, se desarrolla en los ochentas.

Los controles son muy intuitivos una vez que te acostumbras a ellos y la acción es tan frenética como tú quieras. Si lo que buscas es vencer cada nivel con sigilosamente, eres libre de hacerlo. Pero si lo tuyo es entrar a destrozar el edificio a base de golpes y disparos, entonces también eres libre de hacerlo.

Si mueres intentando vencer un nivel, puedes intentarlo de nuevo desde el último punto de control de manera rápida. Y entre más veces vuelvas a intentar un nivel, mejor será tu estrategia para vencer a todos de una manera más eficaz.

Al ir venciendo niveles, desbloquearás diferentes armas y máscaras, estás últimas te darán habilidades especiales. Una de ellas te permite correr más rápido, otra te permite matar de un solo golpe (en la secuela) e incluso hay una que te invierte los controles.

Cada nivel se desarrolla de la misma manera pero con una buena variedad. Primero recibes una llamada en donde te dicen tu siguiente objetivo. Después llegas de manera automática y comienzas a matar hasta que nadie quede vivo.

La secuela tiene un acercamiento muy distinto a las misiones, ya que te muestra más narrativa y diferentes personajes. Pero básicamente debes hacer lo mismo en las misiones.

Plagado de errores

Es gracias a la naturaleza psicodélica y psicológica del juego que los glitches no se detectan de una manera tan sencilla. Los cuales son muchos y muy variados, lamentablemente.

En una misión es tu deber recorrer tres pisos de un edificio llenos de enemigos. Una vez que acabes con ellos, deberás enfrentar unos últimos enemigos que te atacaran en el lobby. Pero yo no sabía esto y la primera vez que jugué esta misión y regresé al lobby, los enemigos que debían atacarme no aparecieron. En su lugar volvieron a aparecer los enemigos del inicio, pero con la diferencia de que mi personaje estaba clonado.

Manejaba a dos personajes a la vez, uno que se encontraba afuera del edificio, esperando a iniciar la misión y el otro que estaba en elevador que acababa de bajar. Los dos se controlaban al mismo tiempo y los enemigos atacaban a ambos. Entonces, pensando que era una mecánica del juego, encontré la manera de eliminar a los enemigos de esa manera. Pero en lugar de que la misión se diera por terminada, me mandaban de nuevo al segundo y tercer piso.

Fue después de la tercera vez de repetir el proceso, que me di cuenta que era un error y no parte del juego. Al reiniciar la misión, el clon no volvió a salir y pude finalizar el escenario después de más de una hora de juego.

Aún más errores

Otros errores incluyeron el no poder avanzar en la historia y misiones por distintas cosas. A veces los enemigos aparecen o se teletransportan fuera de los límites del nivel. Haciendo imposible completar secciones enteras a menos que re inicies el nivel.

También es muy común que ciertos elementos con los que debes interactuar para continuar con la historia no activan su interacción. Por lo que si debes contestar un teléfono dentro de una misión, solamente puedes escuchar el teléfono sonar sin poder interactuar con este a menos que re inicies la misión.

Durante todo el tiempo que estuve jugando, perdí la cuenta de glitches experimenté. Y también de cuantas veces tuve que volver a iniciar una misión a causa de estos.

Otras cosas a tomar en cuenta

El juego cuenta con distintos coleccionables, unos están muy escondidos, los cuales debes encontrar para desbloquear el final secreto. Pero con tantos glitches en todas partes, recolectarlos se vuelve una tarea tediosa y frustrante.

Pero eso si, vale la pena encontrar todas las piezas del rompecabezas para ver el final "bueno". Además las máscaras, hacen que volver a jugar las misiones sea una experiencia distinta cada vez.

En cuanto glitches, estos son más comunes en la primera entrega, puesto que la segunda se siente mucho más estable.

Hotline Miami y su secuela son un par de juegos que debes de probar a como de lugar. Puesto que se nos presenta un juego más profundo de lo que deja ver. Además de que su estilo de juego se vuelve adictivo más rápido de lo que crees.

Lamentablemente, tiene tantos errores que a veces te tienes que forzar a continuar jugando después de reiniciar la misma misión 3 veces y encontrar el mismo glitch.

¿Vale la pena comprarlo? Si, y mucho, pero no en estos momentos. Es mejor que esperes a que salga un parche que mejore toda la experiencia de juego.