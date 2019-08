Una apuesta diferente: Review del Motorola One Action [FW Labs]

Un teléfono largo.

El Motorola One Action es una apuesta de Lenovo por darle un aire completamente distinto y remecer la marca, con apuestas muy interesantes en distintos lados.

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla IPS de 6.3 pulgadas con ratio 21:9

Procesador Exynos 9609

4 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara de 12 megapixeles + sensor de profundidad de 5 megapixeles

Cámara gran angular (117º) dedicada a video de 16 megapixeles

Batería de 3500 mAh

Diseño

Motorola es una marca que incluso bajo la tutela de Lenovo, no han sido muy de arriesgarse con cosas nuevas, por lo que ver con el One Vision que estaban apostando por pantallas alargadas, me llamó mucho la atención.

Es cómodo porque el celular es más delgado y se hace más simple su uso con una sola mano, además de tener más contenido en redes sociales y web. Lo malo es que está pensada para consumir contenido multimedia y aún es medio complejo encontrar material grabado en ese formato, al menos en Netflix y YouTube, que son los que consumo más, por lo que me siento con muchos bordes negros en pantalla.

En el mismo ámbito, el agujero en la pantalla "O Display" es un acierto. No molesta nada y se integra muy bien con la experiencia de Android One. Tiene algo de sangrado de luz alrededor de este, pero si el fondo no es blanco, no es un gran detalle que arruine la experiencia general.

Motorola dice que el posterior es de "polímeros", lo que en español simple conocemos como plástico, aunque pareciera que a ellos les avergonzara un poco, incluso trata de parecer vidrio. A mí me parece perfecto que usen algo más resistente y que si no van a incorporar algo como carga inalámbrica. Con el Pocophone aprendí que no está mal volver a usar materiales que no son tan premium, pero que son muy coherentes en el rango de precio y para el público objetivo al que se dirige.

Me gusta que mantenga el puerto de audífonos, aunque claro, no tiene ningún tipo de certificación oficial contra el agua y el polvo. Su parlante, que es solo uno, suena sorprendentemente bien. Por lo general es un equipo se siente muy bien, práctico y cómodo. Esperaba menos por lo que mis expectativas en el apartado de diseño están satisfechas.

Rendimiento

El Exynos 9609 es un procesador de gama media alta, desarrollado por Samsung y que de momento se ha usado solo en equipos de Motorola, lo que parece una idea refrescante entre las típicas opciones de Qualcomm y Mediatek.

Sus gracias son entregar un rendimiento adecuado, sin sacrificar aspectos claves de usabilidad y mantener una duración de batería decente, que por cierto, para quien le interese saber, me dio un promedio 5 horas y medio al día, con carga rápida vía USB-C.

Jugar es perfectamente posible, incluso juegos de alta exigencia y mal optimizados como Hearthstone, por lo que me voy con una sensación muy dulce sobre el rendimiento de este terminal.

El hecho de tener Android One completamente limpio, solo con los pequeños añadidos de Motorola, que no molestan para nada y hasta pueden ser útiles también ayuda a que la experiencia sea agradable. Lo que sí, recomiendo usar los botones de navegación por encima de cualquier otra opción, porque pareciera andar más rápido con ellos. Quizás hay un tema de optimización o un bug ahí.

Insistiendo con el tema de Android One, da paz mental saber que recibirá al menos dos versiones más de Android y que los parches de seguridad estarán al día. La seguridad y privacidad no es algo que se deba tomar a la ligera hoy en día.

La cámara de acción y algo más

Mi compañera Elizabeth cubrió el tema de la cámara en extenso y prefiero dejarlos con sus impresiones. Por mi parte puedo decir dos cosas puntuales:

Es la mejor cámara que ha existido en un Motorola en esta gama, por lejos

Es una decisión cuestionable que no se puedan sacar fotos con el gran angular. Es una idea genial que esté girado 90º para poder grabar video en horizontal, manteniendo el teléfono en vertical, pero excluir las fotos parece flojera o simplemente una omisión absurda. Desde la compañía no descartan esta función en una futura actualización, de todas formas no me deja de llamar la atención de sobremanera.

¿Lo recomiendo?

Sí, cuesta CLP $249.990 en Chile y es una opción que ofrece algo diferente en ese rango de precio. Se siente durable, es práctico, tendrá actualizaciones, las fotos están muy bien y los videos son entretenidos.

En México se ofrece a casi 8 mil MXN, lo que lo planta como una opción más que interesante y a un precio que se siente bastante justo en comparación a algunos lanzamientos en años pasados de esta misma marca.

Por mi parte me parece una propuesta refrescante y espero que sigan en este buen camino, donde otra vez puedo recomendar un Motorola abiertamente.