Escena de Ralph 2 pudo haber adelantando el final de Avengers: Endgame

Una muy corta escena en Ralph Rompe el Internet pudo haber adelantado el final de la película de Avengers: Endgame según esta teoría.

Disney parece haber escondido algún tipo de spoiler de Avengers: Endgame en la película de Ralph Breaks the Internet. Puesto que parece que hay un pequeño guiño del final de esta épica cinta de superheroes.

Todo gracias a Stan Lee

Si viste la segunda película de Ralph, entonces no tienes ninguna problema al leer esto. Pero si por alguna razón no la has visto pero planeas hacerlo, entonces no tienes problemas tampoco, ya que hay spoilers sin importancia.

Una vez ya aclarado lo anterior, continuemos con esta teoría que dicta que las personas involucradas en Ralph ya sabían el final de Endgame. Esto se puede comenzar a ver en la parte en la que los personajes llegan a la web de Disney.

En esta parte se puede ver a Stan Lee caminando justo enfrente de la armadura de Iron Man, pero no solo eso. Ya que parece que alguien con muy buen ojo se dio cuenta de un número especial en el fondo.

Este número es un simple 3000 que se encuentra abajo de lo que parece una publicidad de Los 101 Dalmatas. Lo que hace que esta simple imagen cobre importancia es el hecho de que ese número es importante en Endgame. Principalmente con el personaje de Iron Man y con su hija.

Cuando estos dos se encuentran hablando antes de que ella se vaya a dormir. La hija de Stark y Potts le dice a Tony que “lo quiere 3000” y eventualmente, esto se vuelve aún más emotivo. Cuando vemos a Iron Man dejar un mensaje de despedida, el cual cierra con la misma frase dirigida a su hija “Te quiero 3000”.

Esto volvió locos a algunas fans, en vista de que se encuentran en la web de Disney. Además en el apartado de Marvel Studios y con Iron Man en plena toma. Ya que parece ser un guiño a una producción futura de Marvel y Disney.

¿Crees que sea cierto?