Científicos aseguran que la radiación de tu celular no causa problemas de salud

No se genera evidencia al respecto.

Hace un tiempo corrió el rumor de que una prueba de 5G había terminado con la vida de miles de aves, esto revivió el miedo de la gente por la radiación de sus celulares, las antenas y los supuestos problemas de salud.

Esa noticia resultó ser falsa, algo compartido por grupos de fanáticos conspiranoides, y es que el miedo a todo lo celular es real, mas no sus daños, de acuerdo a los últimos estudios.

Se ha esparcido la noticia de que algunos modelos emiten más radiación que otros y cosas así, pero no pasa de ser un dato. Mientras tanto, la creencia de que las radiofrecuencias (RF) nos están dañando crece y crece por videos de YouTube e información en Facebook.

El Ministerio de Salud de Nueva Zelandia, tal como se dice en la fuente, encargó un sesudo estudio al respecto y llegaron a la conclusión de que algunos "hallazgos" anteriores carecían de sustento científico, como los efectos biológicos de la radiación no ionizante yendo más allá de los tejidos.

El nuevo estudio clama que la palabra "potencial" es clave, ya que no se ha podido dar evidencia certera de daños a la salud de las personas. Habla además de otros bullados estudios, como uno de la Universidad de Texas en Estados Unidos, donde se les acusa de fallar en alcanzar criterios básicos de conducción de sus pruebas de calidad.

Esto no significa que los estudios no continúen, al contrario, es algo que siempre se debe investigar, pero por ahora y de acuerdo a esta nueva fuente, lo que se ha conocido anteriormente es publicado por que es interesante más que por la seriedad del estudio. Por ahora no hay nada que temer.