Experta en nanociencias y nanotecnología es la ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas

Académica de la USACH, Dora Altbir ganó la distinción que entrega el Ministerio de Educación por su contribución a las Ciencias Exactas en Chile.

Este martes 27 de agosto se entregó el Premio Nacional de Ciencias Exactas, que por unanimidad recayó en la académica del Departamento de Física de la Usach, Dora Altbir. El anuncio lo hizo la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien explicó la decisión de la comisión evaluadora.

“Su obra científica en dichas áreas, en particular en el estudio teórico de nanoestructuras magnéticas, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su creatividad y excelencia”, resaltó la secretaria de Estado.

Quién es la premio nacional de Ciencias Exactas

La Dra. Dora Altbir como física se formó desde el pregrado hasta el postgrado en nuestro país, siendo un referente entre sus pares en el ámbito de las propiedades magnéticas de nanoestructuras, área en la que trabaja desde que realizó sus estudios de Licenciatura. En este tema, una de sus contribuciones más relevantes fue el haber mostrado que la interacción dipolar, usualmente despreciada en sistemas de tamaño mayor, juega un rol fundamental a la hora de definir el comportamiento de la magnetización en estructuras de tamaño nanométrico.

Así mismo, fue pionera en el estudio teórico de nanoestructuras magnéticas con forma de tubos; sistemas que concentran actualmente gran interés debido a su potencial uso en ámbitos tan diversos como salud, agronomía y grabación de información.

Ha publicado en prestigiosas revistas de Estados Unidos, España, Alemania, Colombia, México y Brasil que trabajan en magnetismo, nanociencia, nanotecnología, y otras áreas relacionadas, para generar nuevo conocimiento; y en las distinciones que ha recibido en los últimos años, como haber sido elegida directora del Capítulo de Magnetismo del lnstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que reúne a más de 3000 miembros en el mundo, siendo la primera mujer latinoamericana que asume este rol. Además, trabaja actualmente como editora de la revista Journal of Magnetism and Magnetic Materials, de la editorial Elsevier; esta es la revista de mayor impacto en el área de magnetismo en el mundo. También hay que destacar que ha sido nombrada Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias.

“Estoy muy contenta y muy emocionada. Cuando uno hace ciencia, lo hace porque es parte de la vida de cada uno, de nuestra pasión y de nuestros referentes, y uno no concibe la vida sin la ciencia. Idealmente, espero contribuir, a través de este premio, a distinguir el valor que tiene la ciencia en nuestro país. La ciencia puede generar enormes impactos, muchos más de los que ya genera en Chile, y confío en que a través del nuevo Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se generen las herramientas para que el capital humano, que se ha construido con mucho esfuerzo en nuestro país, pueda efectivamente concretar todas sus esperanzas para aportar al desarrollo del país”, sostuvo la científica de la USACH.

Qué dijo el Ministerio de Ciencia y Tecnología

El Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, afirmó que el premio es “un reconocimiento a la trayectoria y a una calidad científica que ha sido permanente en su carrera profesional. Esa trayectoria en nanotecnología, que es esa fascinante investigación sobre la materia a nivel de átomos y moléculas para aplicaciones de la industria, pero también como conocimiento básico, que haya sido acompañado de una orientación permanente por incorporar a más mujeres en ciencia, es una batalla que compartimos”.

El galardón fue definido por un jurado integrado además por Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, Rafael Correa, rector de la Universidad de O’Higgins y representante del CRUCH; Guido Garay, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017; y María Cecilia Hidalgo, Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.

Fundadora del primer centro de nanociencia y nanotecnolía del país

La doctora Altbir además fundó el Cedenna, un centro multidisciplinario de nanociencia y nanotecnología, constituido por más de setenta investigadores y académicos, albergado en la Universidad de Santiago de Chile y coejecutado en la Universidad de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María, y que reúne a investigadores de 11 Universidades del país.