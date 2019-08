Popocatépetl: Se registran 16 explosiones en tan solo 24 horas

En tan solo 24 horas, se registraron 16 explosiones en el volcán Popocatépetl, sin embargo, hubo otras actividades más que debes conocer.

El volcán Popocatépetl ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses. Y es que ha tenido tantas cantidades de movimientos y distintas actividades que ya parece fiesta infantil. Sin embargo, las explosiones que registro el 12 de Agosto son más preocupantes que cualquier petardo que haya existido.

Esa es una gran cantidad de explosiones

Hasta la fecha, la alerta volcánica del Popocatçepetl se mantiene en Amarillo Fase 2. Pero gracias a su actividad en esas 24 horas, se le ha pedido a la población mantenerse alejada del volcán.

Lo que ha pasado es nada más y nada menos que 16 explosiones en el volcán, te recuerdo que es en un solo día. También ocurrieron 151 exhalaciones y sumado a eso, también hubo unos 378 minutos de tremor. Todo esto lo sabemos gracias a Protección Civil Estatal Puebla, que publicó esta información en su Twitter.

Aunque como sabemos, esto no va a impedir a las personas de acercarse porque así son. Como lo que pasó hace unos meses cuando un tipo quería deshacerse de un cadáver diciendo que quería calmar la ira del volcán. No, no es broma, te dejamos aquí el enlace a esa nota.

Recuerda que es importante que tomes precauciones en caso de vivir cerca del volcán o aunque no vivas cerca.

En caso de que se lance alguna alerta de ceniza, debes tener siempre a la mano cubrebocas y mantener ventanas y puertas cerradas lo más posible. También cabe mencionar que debes tener una higiene constante en cuanto a ojos y boca. Ya que cualquier contacto de ceniza con los ojos es muy peligroso.

Así que parece que sigue muy activo este volcán tan famoso de México. De hecho, ya se ha visto muy activo en fechas recientes y parece que la actividad no va a parar pronto.

