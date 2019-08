El Pixel 4 de Google se deja ver en fotos filtradas y sí, es tal como crees que es

El Pixel 4 de Google es un gama alta que promete, pero que aún así no ha logrado levantar mucho entusiasmo en el público fuera de su nicho.

Este año, para evitar filtraciones y cosas por el estilo, Google ha dado pequeños adelantos sobre el terminal, los que ahora se estarían confirmando.

Un usuario en Twitter compartió estas fotos:

These images of an alleged Google Pixel 4 just started floating around on Telegram. No idea of the true source or if they're legit. pic.twitter.com/ooPKkDudZA

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 27, 2019