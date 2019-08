Pinterest limitará las búsquedas relacionadas con vacunas a contenido respaldado por la ciencia

Las búsquedas en Pinterest de temas como "vacunas" o "sarampión" lanzarán una advertencia y mostrarán solo contenido perteneciente a autoridades de salud.

Pinterest vuelve a tomar cartas en la lucha contra los antivacunas. La vez pasada decidió bloquear algunos términos de búsqueda en su plataforma después de darse cuenta de la gran cantidad de pins con contenido desinformativo. Esta vez lo que hará no será bloquear, sino redirigir a contenido más verídico.

La decisión fue revelada en un blog publicado recientemente. En él, Pinterest recuerda que tiene un deber con los 300 millones de usuarios que visitan la plataforma. Este es el de asegurar su bienestar al promocionar prácticas saludables.

Por supuesto, la doctrina de los antivacunas no está incluida en esta visión. Teniendo esto en cuenta, la red social reactivará las búsquedas sobre temas salud controvertidos, pero limitará los contenidos que se encuentren.

Por ejemplo, ahora cuando se busca "Measles" (sarampión) o "Vaccine safety", la página no mostrará contenido hecho por cualquier usuario. En cambio, mostrará la siguiente advertencia:

Pins sobre este tema a menudo violan las Normas de la Comunidad, que prohíben la desinformación médica. Debido a esto, hemos limitado los resultados de los Pins a aquellos pertenecientes a organizaciones de salud internacionalmente reconocidas. Si buscas orientación médica, busca a un profesional del sector sanitario".

Es decir, encontraremos solo Pins informativos de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Con esto, se busca combatir la desinformación que a menudo causan los antivacunas.

Los esfuerzos no se limitarán a eso

Sabemos que la OMS declaró a los antivacunas como una amenaza para la salud mundial. Por eso, era urgente que Pinterest tomara esta iniciativa cuanto antes.

Eso no significa que estos cambios vayan a aplicar únicamente a las vacunas en un futuro. La plataforma confirmó que aumentará su lista de bloqueos a temas de desinformación médica. No se descarta que posteriormente incluya a otros temas no relacionados a la salud.

La iniciativa ya está implementada en la versión en inglés tanto en PC como en versiones móviles. Todavía no se sabe si será implementada en otros idiomas.