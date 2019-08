¿Te hace falta el Photoshop? Este editor de imágenes gratuito te podrá salvar en más de una ocasión

Sin tener que descargar ni pagar la gran suma que conlleva Photoshop, Photopea te dotará de las unas cuantas herramientas útiles de edición.

Si has tenido la oportunidad de trabajar con Photoshop o cualquier otro programa de Adobe, tal vez seas una de las tantas personas que no pagó la licencia oficial. Si bien quienes emplean la suite a menudo saben de su gran utilidad, puede que no estén dispuestos a meterse la mano al bolsillo y pagar una buena suma de dinero. Salvo cierta molestia ocasional, usar una versión pirata no les molesta mucho.

Pero esta práctica no se puede aplicar en cada escenario. Si bien eso se puede hacer en un computador personal, replicarlo en una máquina del trabajo sería inconcebible. Después de todo, más te vale no instalar programas sin autorización, y mucho menos piratas. Ante esta situación, te queda meterte en problemas con tu empleador o quedarte sin Photoshop. Salvo que seas un diseñador o algo relacionado, no te van a pagar la licencia.

Afortunadamente existe una solución para no volver a depender del Photoshop. De hecho, se trata de un software gratuito y que funciona desde el navegador. Por lo tanto, no necesitas descargarlo ni ocupar espacio en el disco. Este programa se llama Photopea.

El proyecto fue llevado a cabo por el ucraniano Ivan Kutskir. Según cuenta en el blog de Photopea, en 2012 tenía mucho tiempo libre. En ese momento se le ocurrió la idea de crear un editor de fotos que funcionara desde el navegador. Así, decidió ponerse manos a la obra y lanzar la plataforma después de cinco meses de trabajo (con interrupciones). Desde entonces, se ha convertido en una gran herramienta gratuita a la que miles de personas han acudido.

Así funciona

A grandes rasgos, se puede decir que Photopea es una plataforma que replica la mayoría de elementos por los que se hizo famoso Photoshop. Te permite abrir distintas extensiones de archivos de imágenes, editarlos, transformarlos, recortarlos, ponerles filtros, etc. Gráficamente se parece mucho al programa de adobe, y puedes identificar el orden de sus herramientas, así como de las funciones que están presentes en el menú.

Trabaja con archivos .psd que pueden ser exportados en jpg, png, gif, svg, webp, etc. Puedes trabajar por capas, por lo que te permitirá hacer composiciones decentes en un momento de emergencia.

Si sabes usar Photoshop, sabrás utilizar Photopea con comodidad. Por supuesto, el segundo no es tan completo como el primero; pero estará a tu disposición para cuando desees usarlo.

¿Quieres echarle una probada? Ingresa al portal de Photopea.