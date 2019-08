Saul Goodman confirma que ya filmaron la película de Breaking Bad

Es una situación extraña. Durante los últimos meses han surgido múltiples reportes que apuntaban a la producción de una película de Breaking Bad; la mítica serie de TV que se mantiene como una de las mejores de todos los tiempos.

La raro aquí es que ni AMC, ni ninguno de los obvios involucrados había hablado de manera oficial y directa sobre el inicio de las filmaciones de esta cinta. Hasta ahora.

Bob Odenkirk, actor inmortalizado por su interpretación del genial Saul Goodman, acaba de ser entrevistado por los colegas del Hollywood Reporter.

Ahí el campeón habló de sus proyectos actuales, los más cercanos a corto plazo y la supuesta secuela de Breaking Bad. Lo genial aquí es que, como si nada, el tipo escupió toda la información:

He escuchado muchas cosas diferentes al respecto, pero estoy entusiasmado con la película Breaking Bad. Estoy ansioso por verla.

No sé lo que la gente sabe y no sabe. Me resulta difícil creer que no sepan que ya fue filmada. Lo hicieron. Sabes a lo que me refiero ¿Cómo es eso un secreto? Pero lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto.