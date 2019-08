Oh-oh: Se filtra video que presenta la fase 4 de Marvel Studios

Estamos en la jornada inicial de la D23 Expo de Disney y ya comienzan las filtraciones y revelaciones importantes con relación a Marvel.

Ya estamos familiarizados con los videos videos filtrados que nos dan luces sobre las nuevas sorpresas de Disney. Ahora ha tocado el turno de la fase 4 del Universo Marvel.

La filtración de Marvel Studios

En el material vemos cosas sobre la serie What If, el proyecto de Loki, WandaVision y las películas de Black Widow y Doctor Strange: Into the Multiverse of Madness.

Pero no es todo. También vimos escenas filtradas de la película de Black Widow con Natasha en plena acción.

Vienen cosas interesantes y estamos ansiosos por verlas. Seguramente nos esperan más sorpresas.