Conoce al Nubia Z20: Un móvil que cuenta con un chip más potente que el Note 10 pero a la mitad de su precio

Esta nueva apuesta de la compañía China Nubia pretende plantarle batalla al nuevo Note 10 lanzado por Samsung el día de ayer.

La compañía China Nubia ha presentado su nuevo dispositivo el Z20, un móvil bastante poderoso que no deja de llamarnos la atención por el bajo precio con el cual saldrá a la venta al mercado.

Esta marca, que como podemos recordar antes pertenecía a ZTE, ahora trabaja por separado y en esta ocasión con su nuevo Z20 nos ofrecerá un dispositivo que tendrá una doble pantalla.

Este móvil tendrá una característica bastante llamativa, ya que tendrá dos pantallas. la principal con resolución AMOLED de 6.41 pulgadas sin notch y una resolución FHD+ mientras que en la segunda nos encontraremos con un panel con resolución HD + AMOLED, el cual estará ubicado en la parte posterior del dispositivo.

Nubia Z20 queriendo competir con el Note 10

Algo que llama rotundamente la atención es que el panel trasero de este nuevo dispositivo estará ubicado inmediatamente por debajo de la cámara triple y esta podrá integrarse de forma óptima con la cubierta trasera del móvil, al igual que podía hacerlo el anterior modelo Nubia X.

Este móvil contará además con tres sensores de cámara, siendo el primero uno estándar de 48MP con OIS, luego un lente ultra ancho de 16MP y finalmente un lente teleobjetivo de 3X y una resolución de 8MP. Este móvil no cuenta con cámara delantera, ya que con solo usar la segunda pantalla podrás utilizar toda la configuración de la triple cámara trasera para poder tomarte fotos frontales.

Entre otras opciones que ofrece este móvil nos encontramos con dos sensores ubicados en los bordes los cuales serán sensibles a la presión, recordándonos a la tecnología Active Edge que utilizó hace algún tiempo HTC en algunos de sus dispositivos, además que este nuevo Nubia Z20 contará con dos escáneres de huella dactilar ubicados a cada lado del móvil,algo que nos llama profundamente la atención.

Esta nueva característica es llamativa ya que contarás con un sensor a cada lado y será del gusto del propio usuario cual utilizar dependiendo de con que mano esté utilizando este móvil. La compañía no optó por utilizar un sensor en pantalla ya que en ese caso lo más lógico era que hubiera puesto dos ya que como sabemos este dispositivo cuenta con dos pantallas.

La potencia es su énfasis

Por otro lado, este móvil vendrá acompañado del Chipset principal de Qualcomm, el Snapdragon 855 plus, con una configuración de 6GB a 8GB de RAM, y dos versiones de almacenamiento principales, la primera de 128GB mientras que en la segunda nos encontraremos con una de 512GB. En lo que respecta a la batería este móvil contará con 4.000 mAh acompañada con una carga rápida de 27 vatios.

Lamentablemente no se puede tener todo en esta vida, ya que en este nuevo Nubia Z20 no contará con el querido jack de audífonos, sumándose a la moda entre las compañías de no seguir optando por esta opción que a muchos usuarios todavía les llama la atención tener.

Otros de los agregados con el que contará este móvil es que tendrá la capacidad de grabar videos en una resolución 8K, algo que no hemos visto en ningún otro gama alta actual en la competencia. Este nuevo dispositivo se puede adquirir en su versión de 6GB y 128GB a unos USD $497, mientras que la versión de 8GB y 128GB se puede encontrar por USD $525.

Todavía no se tiene claro como la disponibilidad de este móvil en otros mercados ni tampoco cuando podremos tener más información con respecto a la versión del dispositivo que integra 512 GB de almacenamiento.