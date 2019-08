Nintendo Switch: Estos son los juegos más raros que encontrarás en la eShop

En la tienda digital del Nintendo Switch puedes encontrar unas cuantas joyas que necesitas probar al menos una vez antes de morir.

El Nintendo Switch goza de una amplia y sana biblioteca de juegos que cada vez se vuelve más extensa. Pero veamos fuera de los juegos emblemáticos como Super Smash Bros. Ultimate o Dragon Quest 11. Ya que en la tienda digital de esta consola se encuentran juegos que… necesitas conocer.

PC Building Simulator

Un simulador que hará que cumplas tu sueño de crear una poderosa PC especial para gaming. Puedes personalizar todos y cada uno de los aspectos de tu PC ficticia en este juego. E incluso, puedes abrir tu propio taller de modificación de equipos de computo.

Sinceramente es un título muy raro, pero aún así no es el más extraño que encontrarás en esta lista.

Mamá me ha escondido el juego

En este juego independiente, es tu misión encontrar el videojuego que tu mamá escondió. Lo cual es mucho más difícil de lo que suena, ya que te puedes encontrar con una infinidad de trampas de todo tipo. Al grado de que tu consola de videojuegos puede estar siendo protegida por un cocodrilo.

No tiene muy buenas calificaciones pero es un concepto muy raro y original.

No Thing

Un runner con temática vaporwave que transcurre en el futuro, en el año de 1994. Y tu misión, como un oficinista normal, es llevar un mensaje importante a la reina del hielo. Todo es muy surrealista, los diálogos parecen no tener sentido, incluso la historia se cuenta de manera extraña.

Pero eso si, es muy barato y extremadamente adictivo, les dejo un gameplay de este juego.

Animal Fight Club

La primera regla del club de pelea de animales no existe, porque los animales no saben poner reglas. Es tu deber armar todo un grupo de animales que puede vencer en combate al otro. Pero no todo acaba ahí, ya que puedes fusionar animales para volverlos más fuertes.

Así que si siempre quisiste fusionar un velociraptor con un alce, entonces este es el juego para ti.

Youtubers Life: OMG Edition

Si siempre quisiste ser un Youtuber pero tenías miedo de buscar guías en Youtube, tenemos este juego. El cual te deja vivir la vida de un Youtuber y en donde podrás crear todo tipo de videos para subir tu popularidad. Tú eliges si quieres un canal de cocina, de gameplays o incluso de deportes, el cielo es el límite.

Palm Reading Premium

Estuve a punto de incluir un juego de la misma compañía donde básicamente te leen el tarot. Pero decidí por este porque aquí no se lee tu mano, en su lugar, te enseñan a leer la mano. Por lo que el gameplay es básicamente inexistente y todo termina en cuanto te aprendes de memoria los procesos. No es que lo recomiende pero sin duda es una experiencia de vida. Buena o mala, como sea, pero experiencia de vida a fin de cuentas.

Panty Party

Un juego en donde, desde la descripción del producto, te confirman que no tiene contenido hentai. Eso si, es un juego cuya narrativa tampoco tiene sentido o lógica alguna. Aquí controlas ropa interior femenina y debes derrotar a las demás bragas que encuentres. Puedes disparar, volar, correr y enfrentarte a una gran variedad de panties.

Es… curioso, pero no quiere decir que sea malo.

Dream Daddy: Dadrector’s Cut

Este es un simulador de citas que te permite ligar con distintos papás guapos siendo tú también un papá soltero. Dentro de todo, es un juego con un buen estilo gráfico que seguro muchos van a adorar. Pero entra en la lista gracias a una historia secreta que involucra un culto religioso y sacrificios humanos. Como todo buen simulador de citas.

VA-11 Hall-a: Cyberpunk Bartender Action

Si siempre tuviste el sueño de ser un bartender cyborg en un futuro distópico. No sueñes más, ya que este juego te permite hacer eso y mucho más. Como interactuar con un pequeño perro que te pide que lo acaricies.

Sin duda, es el mejor juego de toda la lista y vale mucho la pena.