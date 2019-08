Ninja acusa a Twitch de poner porno en su viejo canal

Twitch es una plataforma única en su especie. Fue diseñada para ver streamings de partidas de videojuegos pero de repente también uno puede toparse cosas inesperadas en sus canales. Como eventos deportivos tradicionales, ceremonias de premios y hasta porno. Fue en ese extraño ecosistema donde Ninja se convirtió en el rey del negocio.

El muchacho, cuyo nombre real es Richard Tyler Blevins, puede considerarse como uno de los videojugadores más talentosos. Y eso le ha ayudado a conseguir toneladas de dinero; sobre todo cuando abandonó a Twitch para irse con su comptencia: Mixer.

La plataforma de Microsoft recibió con beneplácito a la celebridad y la gente de Twitch pareció tomar el golpe con gracia. Sin embargo Ninja acaba de revelar en sus redes sociales algo raro que ha estado sucediendo en su canal de streamings.

Según denuncia, al ingresar a su viejo perfil de Twitch cualquiera se encuentra con un mensaje "The streamer you're looking for is in another castle". Traducido como "el estreamer que estás buscando se encuentra en otro castillo".

This wouldn't even have been an issue if they didnt use my channel to promote others in the first place…

— Ninja (@Ninja) August 11, 2019