Ninja anuncia que dejará Twitch para transmitir en Mixer de tiempo completo

El famoso gamer profesional Ninja, ha anunciado que dejará de transmitir en la plataforma de Twitch. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar transmitir por completo, al contrario. Ya que ahora llevará todo su talento a la plataforma de streaming de Microsoft: Mixer.

Ninja es uno de los jugadores profesionales más importantes de todo el mundo. No solamente gracias a su impresionante nivel de juego en Fortnite. Sino que cuenta con una enorme base de seguidores que lo verían sin importar en donde sea.

Es por eso que saber que comenzará a transmitir en tiempo completo en Mixer es algo que sorprendió a todos. Esto anunció por medio de un video muy bien producido que simula una conferencia de prensa. Después, en el mismo hilo en Twitter, publicó un video más personas y grabado sin equipo profesional. En este se siente más honesto y realmente parece emocionado. Es ahí cuando dice lo siguiente.

Me he estado guardado esto por un tiempo y estoy super mocionado de dejarles saber a todos. Comenzaré a hacer transmisiones en Mixer a tiempo completo ahora y honestamente, me faltan las palabras. Estoy perdiendo la cabeza de la mejor manera. Siento que regreso a mis raíces de transmisión.