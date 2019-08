Directo a la nostalgia: Nickelodeon muestra el destino de Steve de Blue's Clues

Hace algunos años, Nickelodeon nos presentó a Steve y perrita Blue. Un par de personajes que se dedicaban a jugar con pistas y canciones para resolver misterios. Pero desde el lanzamiento de esta serie, ya han pasado muchos años, tantos que duele recordar.

La más reciente serie de Blue’s Clues nos presenta a Blue viviendo con un nuevo miembro de la familia de Steve. Durante el inicio de la nueva etapa en la vida de Blue, podremos conocer a Josh, el primo del dueño original de Blue y del segundo dueño Joe.

Este chico con playera azul no sabe que hacer durante el primer episodio de Blue’s Clues. Por lo que, para saber qué quiere comer Blue, decide pedir ayuda. Es aquí que podemos ver a los dos protagonistas anteriores hacer su aparición estelar.

El primero que vemos es Joe, quien al parecer ahora tiene una tienda de regalos. Pero el segundo es la mayor sorpresa de todas.

You're going to need to sit in your Thinking Chair for this news: Steve and Joe will be in the first episode of Blue's Clues & You! Check out this clip as they return to help Josh play his very first Blue's Clues 🐶💙🖍️ pic.twitter.com/qcGgDDv9c0

— Nick Jr. (@nickjr) August 26, 2019